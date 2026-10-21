Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη νήσο Πολύαιγο με μια θαλάσσια χελώνα να εντοπίζεται νεκρή και κρεμασμένη σε βράχο.

Το συμβάν καταγγέλθηκε ως πράξη θανάτωσης ζώου και η εικόνα της χελώνας στον κόλπο «Γαλάζια Νερά» δημιούργησε υποψίες για ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Πολύαιγος βρίσκεται μόλις 1,1 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Κιμώλου και αποτελεί το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί του Αιγαίου. Το νησάκι αυτό προστατεύται στο πλαίσιο του ευρωπαικού δικτύου Natura 2000, καθώς φιλοξενεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η νεκρή χελώνα πολύ συχνά καταφθάνουν σκάφη αναψυχής τουριστών από τα γύρω νησιά.

Τα αίτια θανάτου της χελώνας παραμένουν άγνωστα. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται ως πιθανή εξήγηση είναι να τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος. Ωστόσο, η θέση στην οποία βρέθηκε, κρεμασμένη πάνω στον βράχο, ενισχύει τις υπόνοιες ότι κάποιος παρενέβη μετά τον θάνατό της.

Πηγή: Tempo 24