Σε μια απόφαση που έρχεται να κλείσει-τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό-ένα από τα πιο φορτισμένα περιστατικά των τελευταίων ετών, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε βαριές ποινές κάθειρξης στην Μαριάννα Μ. και την Δήμητρα Ζ. που κρίθηκαν ένοχες για την υπόθεση της ισχυρής έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, τον Οκτώβριο του 2024. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει λόγω του θανάτου του 36χρονου αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και του σοβαρού τραυματισμού της συντρόφου του Μαριάννας Μ..

Η Μαριάννα Μ., η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 19 ετών, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Για τη δεύτερη κατηγορούμενη, το δικαστήριο επέβαλε ποινή 8 ετών, αναγνωρίζοντας κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Οι κατηγορίες που αποδόθηκαν αφορούσαν, κατά περίπτωση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και συναφή αδικήματα.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν έλειψε από εντάσεις και διαφορετικές αναγνώσεις, τόσο εντός της αίθουσας όσο και εκτός, όπου έγινε ακόμη και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία εναντίον των αλληλέγγυων που βρέθηκαν στη δική για να συμπαρασταθούν στους κατηγορούμενους.

Παρά την εισαγγελική πρόταση, που δεν ευνοούσε τις κατηγορούμενες, και οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν την αναστολή εκτέλεσης των ποινών τους. Η υπεράσπιση της Μαριάννας Μ. στάθηκε ιδιαίτερα στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της, υποστηρίζοντας ότι η κράτησή της ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες.

Ο θεράπων ιατρός της μίλησε για ένα «σύνθετο ιατρικά περιστατικό», σημειώνοντας ότι οι συνθήκες κράτησης δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της: «η παραμονή της στη φυλακή ενδέχεται να επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση της υγείας της» ανάφερε συγκεκριμένα.

Η ίδια, παίρνοντας τον λόγο, επέλεξε έναν τόνο περισσότερο πολιτικό παρά απολογητικό. Δήλωσε ότι δεν αιφνιδιάστηκε από την απόφαση, την οποία θεώρησε «προδιαγεγραμμένη», επιμένοντας πως έχει ήδη πληρώσει το τίμημα των επιλογών της.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα της, όπως και τη συγκατηγορούμενή της «που δεν αποστασιοποιήθηκε», μια αναφορά που προκάλεσε έντονη συναισθηματική ανταπόκριση από το ακροατήριο που αντέδρασε με συνθήματα.

Ανάλογο αίτημα για αναστολή υπέβαλε και η δεύτερη κατηγορούμενη, με την υπεράσπιση να επικαλείται την ακαδημαϊκή της πορεία και τη δυνατότητα να συνεχίσει τη διδακτορική της έρευνα. Το επιχείρημα εστίασε στο ότι δεν συντρέχει λόγος προσωρινής κράτησης έως την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, προτείνοντας εναλλακτικά περιοριστικούς όρους. Όπως ανέφερε ο συνήγορός της: «να της δοθεί η ευκαιρία να διασώσει ό,τι μπορεί από την ακαδημαϊκή της διαδρομή, ακόμη και με περιοριστικούς όρους», επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αν αφεθεί ελεύθερη μέχρι το εφετείο».

Η ίδια, σε μια παρέμβαση με σαφές ιδεολογικό αποτύπωμα, συνέδεσε την καταδίκη της με μια ευρύτερη στάση απέναντι στον αναρχικό χώρο, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεσή της ξεπερνά το ατομικό επίπεδο.

Και οι δύο γυναίκες αναφέρθηκαν στον Κυριάκο Ξυμητήρη που έχασε τη ζωή του, τονίζοντας ότι δεν τον αποσιωπούν από τη δική τους αφήγηση των γεγονότων.

Η αίθουσα δεν έμεινε σιωπηλή. Αντιθέτως, καταγράφηκαν έντονες αντιδράσεις και συνθήματα συμπαράστασης, όπως «Κυριάκο ζεις, για πάντα αγωνιστής», σε μια εικόνα που αποτύπωσε το βαθύ ρήγμα μεταξύ Κράτους και αναρχικών υποκειμένων που συνοδεύει την υπόθεση από την αρχή της.

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Την ίδια ώρα, τρεις συγκατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι, ανάμεσά τους και ο Νίκος Ρωμανός, με το δικαστήριο να υιοθετεί τη λογική διαχωρισμού ευθυνών που είχε εισηγηθεί η εισαγγελέας. Στο επίκεντρο της σχετικής κρίσης βρέθηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία με το περίφημο αποτύπωμα επάνω σε μία σακούλα σκουπιδιών, η αξιοπιστία των οποίων είχε αμφισβητηθεί ήδη κατά την ακροαματική διαδικασία.