Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 29/10, σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή του Πολυγώνου Αττικής, ενώ τα αίτιά της παραμένουν άγνωστα.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να θέσει την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε διπλανά κτίρια ή οχήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές περιορίζονται σε δύο αυτοκίνητα.
Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
Πηγή: Ert news