Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 29/10, σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή του Πολυγώνου Αττικής, ενώ τα αίτιά της παραμένουν άγνωστα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έσπευσε στο σημείο και κατάφερε να θέσει την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της σε διπλανά κτίρια ή οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές περιορίζονται σε δύο αυτοκίνητα.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για να προσδιορίσει τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: Ert news