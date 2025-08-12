Σε τέσσερα διαφορετικά μέτωπα δίνουν μάχη με τις φλόγες αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, πυρκαγιές μαίνονται σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα και Φωκίδα, με το 112 να έχει ενεργοποιηθεί σε κάποιες περιοχές.

Το πύρινο μέτωπο στη Ζάκυνθο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και για αυτόν τον λόγο έχουν σταλεί απανωτά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τις εστίες φωτιάς.

Οι φλόγες έχουν φτάσει πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Το πιο πρόσφατο μήνυμα εκκένωσης αφορούσε τους κατοίκους στο Κερί, που καλούνται να εκκενώσουν προς την πόλη της Ζακύνθου. Είχαν προηγηθεί μηνύματα για εκκένωση από την περιοχή Αγαλά προς Κοιλιώμενο και Μαχαιράδο, αλλά και από τον Αγαλά για Κερί.

Η κατάσταση, όπως φαίνεται, είναι πολύ δύσκολη με τους προέδρους των κοινοτήτων Αγαλά και Κερίου να δηλώνουν ότι η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα.

Ο πρόεδρος του Αγαλά ανέφερε ότι η φωτιά έχει περικυκλώσει το χωριό, ενώ ο πρόεδρος του Κερίου δήλωσε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να βρουν τρόπο να σταματήσουν την πυρκαγιά πριν μπει στο χωριό.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ένα αεροσκάφος τύπου καναντέρ και ένα ελικόπτερο.

Δύσκολα στην περιοχή του Αγαλά Δημοσιεύτηκε από Γιώργος Στασινόπουλος τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Posted by Γιωργος Στασινοπουλος on Monday, August 11, 2025

Posted by Γιωργος Στασινοπουλος on Monday, August 11, 2025

Posted by Γιωργος Στασινοπουλος on Monday, August 11, 2025

Posted by Γιωργος Στασινοπουλος on Monday, August 11, 2025

Φωτιά στα Φαρακλάτα Κεφαλονιάς

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, 12 Αυγούστου, στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με οκτώ οχήματα και υδροφόρες.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού και από τα εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φαρακλάτα Κεφαλονιάς. Kινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Κατά τη διάρκεια της νύχτας εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα του 112 στους κατοίκους των Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων, που τους καλούσαν να μεταφερθούν προς Μύρτο.

Τέλος, προβλήματα δημιουργήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πολλά σπίτια να μένουν στο σκοτάδι.

Εκκενώσεις στη Βόνιτσα

Σε ετοιμότητα κλήθηκαν να είναι και οι κάτοικοι στη Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Βαρκό προς τα Παλιάμπελα.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, καθώς και επτά αεροσκάφη.

Μαίνεται η φωτιά στη Φωκίδα

Το πρωί ξέσπασε επίσης φωτιά στον Δάφνο Φωκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων).

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης και να ελεγχθεί η φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Πού έχει βελτιωθεί η κατάσταση

Καλύτερη είναι η εικόνα σε Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας και Μανδρότοπο Θεσπρωτίας, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στα Κιμμέρια Ξάνθης.