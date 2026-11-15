Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Από τη στιγμή που άνοιξαν οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος, ο κόσμος προσέρχεται με αμείωτο ρυθμό στον αύλειο χώρο για να αφήσει ένα λουλούδι και να τιμήσει τους αγωνιστές.

Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία ανθρώπων κάθε ηλικίας, με πάρα πολλές οικογένειες και μικρά παιδιά να δίνουν το παρών, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις στεφάνων από συνδικάτα και συλλογικότητες. Για όλη τη διάρκεια του τριημέρου, οι εσωτερικοί χώροι του ιδρύματος παραμένουν κλειστοί και το σύνολο των εκδηλώσεων φιλοξενείται αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους.

Το ωράριο λειτουργίας και οι πύλες εισόδου

Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν τον χώρο μπορούν να προσέρχονται από την κεντρική πύλη της οδού Πατησίων, καθώς και από τις εισόδους στις οδούς Στουρνάρη και Τοσίτσα. Σήμερα και αύριο οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 8:30 το πρωί έως και τις 6:00 το απόγευμα.

Ανήμερα της επετείου, στις 17 Νοεμβρίου, οι πύλες θα ανοίξουν στις 9:00 το πρωί και θα κλείσουν στη 1:00 το μεσημέρι, προκειμένου να ακολουθήσει η κορύφωση των εκδηλώσεων με την καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τις εκδηλώσεις συνοδεύουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τόσο από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές όσο και από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος. Παράλληλα, στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη όσοι σχεδιάζουν να μετακινηθούν προς την περιοχή.

Ειδικότερα, εφαρμόζονται αυστηροί περιορισμοί στη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων τόσο πέριξ του Πολυτεχνείου όσο και στους κεντρικούς οδικούς άξονες.