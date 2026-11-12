Με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου και αντιδράσεις φοιτητών για τους όρους πρόσβασης στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου προετοιμάζεται ο εορτασμός της 53ης επετείου της εξέγερσης της 17ης Νοεμβρίου.

Οι παρεμβάσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης και διακοπές της κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Παράλληλα, μέλη φοιτητικών συλλόγων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στου Ζωγράφου, ζητώντας να ανακληθούν οι περιορισμοί που αποφάσισε η πρυτανική αρχή για τις επετειακές εκδηλώσεις.

Κλειστά τα κτίρια, εκδηλώσεις στους εξωτερικούς χώρους

Σύμφωνα με την πρυτανική Πράξη, από τις 13 έως και τις 17 Νοεμβρίου όλα τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος θα παραμείνουν κλειστά. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους που θα διαθέσει το Ίδρυμα.

Για τις ημέρες του εορτασμού προβλέπεται συγκεκριμένο ωράριο:

15 και 16 Νοεμβρίου: Οι πύλες θα κλείνουν στις 18:00, με δυνατότητα να κλείσουν νωρίτερα για λόγους ασφαλείας.

Οι πύλες θα κλείνουν στις 18:00, με δυνατότητα να κλείσουν νωρίτερα για λόγους ασφαλείας. 17 Νοεμβρίου: Ο χώρος θα είναι ανοιχτός από τις 09:00 έως τις 13:00, όπως συνηθίζεται.

Ο χώρος θα είναι ανοιχτός από τις 09:00 έως τις 13:00, όπως συνηθίζεται. 18 Νοεμβρίου: Προβλέπεται αυξημένη φύλαξη.

Η πρυτανεία επικαλείται την προστασία των επισκεπτών, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, καθώς και την αποτροπή επεισοδίων και βανδαλισμών, με αναφορά σε όσα συνέβησαν κατά τον περσινό εορτασμό.

«Οτιδήποτε γίνεται, γίνεται για την ασφάλεια κυρίως των επισκεπτών, του προσωπικού του Πολυτεχνείου και φυσικά για την προστασία των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου. Αυτά είναι περιουσία και επαναλαμβάνω νεοκλασική ιστορική περιουσία του ελληνικού λαού», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρύτανης του ΕΜΠ, Ιωάννης Χατζηγεωργίου.

Οι φοιτητές ζητούν ανοιχτά κτίρια και ελεύθερη πρόσβαση

Οι φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετείχαν στην κινητοποίηση ζητούν να ανακληθούν οι περιορισμοί, ώστε η επέτειος να εορταστεί με ανοιχτά κτίρια και χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση.

«Κάνουμε ξεκάθαρο πως καμιά διοίκηση και καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλει τους όρους με τους οποίους θα διεξαχθεί η ιστορική αυτή γιορτή του Πολυτεχνείου», δήλωσαν εκπρόσωποί τους.

Παράλληλα, κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στο τριήμερο των εκδηλώσεων, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του κόσμου και της νεολαίας στον ιστορικό χώρο αποτελεί την απάντηση στις αποφάσεις της πρυτανείας.

Οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Κυριακή

Από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου προβλέπονται απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, ανάλογα με τις συνθήκες, στους εξής δρόμους:

Στουρνάρη: Μεταξύ πλατείας Εξαρχείων και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ πλατείας Εξαρχείων και Γ΄ Σεπτεμβρίου. 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων): Μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πεζόδρομοι Τοσίτσα και Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας: Μεταξύ Στουρνάρη και λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Μεταξύ Στουρνάρη και λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τζωρτζ και Μπόταση: Μεταξύ Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μεταξύ Στουρνάρη και Καποδιστρίου. Κάνιγγος: Μεταξύ Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Μεταξύ Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη. Σολωμού: Μεταξύ Γ΄ Σεπτεμβρίου και πλατείας Εξαρχείων.

Μεταξύ Γ΄ Σεπτεμβρίου και πλατείας Εξαρχείων. Καποδιστρίου: Μεταξύ Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου. Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη: Μεταξύ Γ΄ Σεπτεμβρίου και πλατείας Κάνιγγος.

Μεταξύ Γ΄ Σεπτεμβρίου και πλατείας Κάνιγγος. Αβέρωφ: Μεταξύ Πατησίων και Μάρνη.

Μεταξύ Πατησίων και Μάρνη. Βερανζέρου: Μεταξύ Κάνιγγος και Μάρνη.

Μεταξύ Κάνιγγος και Μάρνη. Σπύρου Τρικούπη: Μεταξύ λεωφόρου Αλεξάνδρας και πλατείας Εξαρχείων.

Μεταξύ λεωφόρου Αλεξάνδρας και πλατείας Εξαρχείων. Σόλωνος: Μεταξύ Ιπποκράτους και Πατούσα.

Τι αλλάζει ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα ισχύσει από τις 06:00, ενώ οι διακοπές κυκλοφορίας θα αρχίσουν σταδιακά από το μεσημέρι και θα διαρκέσουν έως το τέλος των εκδηλώσεων.

Οι ρυθμίσεις αφορούν:

Πανεπιστημίου και Σταδίου: Σε όλο το μήκος τους και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σε όλο το μήκος τους και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατείες Ομονοίας και Συντάγματος.

Αιόλου: Μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου. Βασιλέως Γεωργίου Α΄: Σε όλο το μήκος της.

Σε όλο το μήκος της. Λεωφόρους Βασιλίσσης Σοφίας και Αλεξάνδρας: Σε όλο το μήκος τους, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σε όλο το μήκος τους, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας: Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Γέλωνος: Μεταξύ Δορυλαίου και Πέτρου Κόκκαλη.

Μεταξύ Δορυλαίου και Πέτρου Κόκκαλη. Πέτρου Κόκκαλη: Μεταξύ Γέλωνος και λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Μεταξύ Γέλωνος και λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Δορυλαίου: Μεταξύ Πέτρου Κυριακού και λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Μεταξύ Πέτρου Κυριακού και λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και Φιλελλήνων: Σε όλο το μήκος τους και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σε όλο το μήκος τους και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λεωφόρο Συγγρού: Μεταξύ Αθανασίου Διάκου και λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

Μεταξύ Αθανασίου Διάκου και λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας. Πειραιώς: Μεταξύ Ιεράς Οδού και πλατείας Ομονοίας.

Μεταξύ Ιεράς Οδού και πλατείας Ομονοίας. Αθηνάς: Σε όλο το μήκος της.

Σε όλο το μήκος της. Ερμού: Μεταξύ Αθηνάς και Πειραιώς.

Μεταξύ Αθηνάς και Πειραιώς. Τσόχα: Σε όλο το μήκος της.

Σε όλο το μήκος της. Σούτσου: Μεταξύ πλατείας Μαβίλη και Τσόχα.

Μεταξύ πλατείας Μαβίλη και Τσόχα. Ζαχάρωφ: Μεταξύ λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Μεταξύ λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας. Λεωφόρο Κηφισίας: Μεταξύ Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μεταξύ Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Λεωφόρο Μεσογείων: Μεταξύ Κατεχάκη και Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Μεταξύ Κατεχάκη και Φειδιππίδου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Φειδιππίδου: Μεταξύ λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας.

Μεταξύ λεωφόρων Μεσογείων και Βασιλίσσης Σοφίας. Μιχαλακοπούλου: Μεταξύ Φειδιππίδου και Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα.

Μεταξύ Φειδιππίδου και Σπύρου Μερκούρη, και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Αρδηττού: Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα προς λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Βασιλέως Αλεξάνδρου, Βεντήρη, Χατζηγιάννη Μέξη, Ηριδανού, Λούρου, Λαμψάκου, Σεμιτέλου, Κερασούντος και Ξενίας: Στα τμήματά τους μεταξύ λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και Μιχαλακοπούλου.

Στα τμήματά τους μεταξύ λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και Μιχαλακοπούλου. Παπαδιαμαντοπούλου: Μεταξύ Μιχαλακοπούλου και λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Μεταξύ Μιχαλακοπούλου και λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Αιγινήτου: Μεταξύ λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου.

Μεταξύ λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου. Καρτάλη, Λυκαονίας και Αγγέλου Πυρρή: Στα τμήματά τους μεταξύ λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και Έβρου.

Αλλαγές σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της ΟΣΥ. Η Τροχαία Αττικής έχει σχεδιάσει πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς, από την Κυριακή 15 έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, να αποφεύγουν την κίνηση και τη στάθμευση στους χώρους των εκδηλώσεων, στη διαδρομή της πορείας, γύρω από την αμερικανική πρεσβεία και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας.