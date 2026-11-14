Για μια εκδήλωση αφιερωμένη στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο φυσικός χώρος φιλοξενίας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από το ιστορικό κτήριο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Με αυτή τη σκέψη, οι «34 φωνές» που συνυπογράφουν τον συλλογικό τόμο «Τότε και τώρα. Από τη λάμψη του Πολυτεχνείου στο ημίφως του σήμερα. 34 φωνές» απευθύνθηκαν στη διοίκηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, βρίσκοντας ωστόσο απέναντί τους τα διαφορετικά σχέδια του Πρύτανη, Ι. Χατζηγεωργίου.

Το «όχι» της Πρυτανείας και η αλλαγή έδρας

Όταν οι συντελεστές του βιβλίου ζήτησαν εγγράφως την παραχώρηση της Αίθουσας Τελετών «Λύσανδρος Καυταντζόγλου», εντός του ιστορικού συγκροτήματος του Μετσοβίου, προκειμένου να παρουσιάσουν το έργο τους στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, ήρθαν αντιμέτωποι με την κατηγορηματική άρνηση της Πρυτανείας. Η μοναδική αντιπρόταση που έλαβαν αφορούσε την αναβολή της εκδήλωσης για κάποια άλλη χρονική στιγμή, αποσυνδεδεμένη από την επέτειο του Νοέμβρη.

Το περιστατικό αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά αποκλεισμών που επέβαλε ο Πρύτανης ενόψει των φετινών εορτασμών. Ως αποτέλεσμα, η εκδήλωση μεταφέρθηκε και πραγματοποιήθηκε τελικά την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο Μεγάλο Αμφιθεάτρο (ΜΑΜΦ) του Παλαιού Χημείου του ΕΚΠΑ, όπου εκφωνήθηκε και η σχετική ομιλία από τον Τάση Παπαϊωάννου.

Ποιοι υπογράφουν τον συλλογικό τόμο

Πίσω από τις μαρτυρίες και τα κείμενα που συνθέτουν το βιβλίο, βρίσκεται μια ομάδα πρώην φοιτητών που βίωσαν από κοντά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τα μέλη της ομάδας επανασυνδέθηκαν από το 2023 και έπειτα, δημιουργώντας την «παρέα της Παρασκευής» και αναλαμβάνοντας μια σειρά από πρωτοβουλίες με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και των προσδοκιών του Αντιδικτατορικού Αγώνα.

Αφιέρωση και κοινωνικός σκοπός

Με κοινή απόφαση όλων των συγγραφέων, τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα των πωλήσεων του βιβλίου θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων κι Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 1967-1974.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται από τους δημιουργούς του, ο τόμος είναι αφιερωμένος «στους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριές μας που έχουν φύγει απ’ τη ζωή και που θα ζουν για πάντα στη μνήμη και στις καρδιές μας».