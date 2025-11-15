Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα (15/11), στο Πολυτεχνείο, λίγο μετά τις 9.00 το πρωί, την ώρα που άνοιγαν οι πύλες του, για τις τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης της 52ης Επετείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο προαύλιο και στο εσωτερικό του κτηρίου, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ακροαριστερών ομάδων και εκπροσώπων του ΚΚΕ, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές. Το κλίμα ήταν φορτισμένο, όμως ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια για το πώς ξεκίνησε η συμπλοκή.

Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί ήδη στο Νοσοκομείο ενώ έχουν ενταθεί τα μέτρα ασφαλείας στο χώρο.

Το συγκρότημα της Πατησίων θα παραμείνει ανοιχτό σήμερα (15/11), και αύριο (16/11), από τις 09:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, οι πύλες θα ανοίξουν στις 09:00 και θα κλείσουν στη 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Από το πρωί του Σαββάτου, πολίτες καταθέτουν λουλούδια και εκπρόσωποι Συλλόγων και Ενώσεων αφήνουν στεφάνια, ενώ στο πρόγραμμα του τριημέρου περιλαμβάνονται εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και ομιλίες με πρόσωπα, που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα ιστορικά γεγονότα του 1973.

Παράλληλα, στο κέντρο της Αθήνας εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί του Σαββάτου, έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί αφορούν κυρίως τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, ενώ αλλαγές έχουν τεθεί σε ισχύ και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα για όλο το τριήμερο.