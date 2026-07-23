Η καθημερινότητα μιας μητέρας τεσσάρων παιδιών —με τον μεγαλύτερο γιο ήδη φοιτητή, τον δεύτερο στη Β΄ Λυκείου, τον τρίτο στη Γ΄ Γυμνασίου και τη μικρή της κόρη στη Γ΄ Δημοτικού— απαιτεί από μόνη της τεράστια αποθέματα ενέργειας.

Αν προσθέσει κανείς σε αυτό τους πολλαπλούς ρόλους της συζύγου, αλλά και της επιτυχημένης επαγγελματία στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο της εστίασης, το πρόγραμμα μοιάζει αξεπέραστο.

Κι όμως, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου από το Φανάρι Κομοτηνής απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Ανάμεσα στις επαγγελματικές βάρδιες, στη φροντίδα του σπιτιού και στο διάβασμα των παιδιών της, βρήκε το σθένος, το χρόνο και την ψυχική δύναμη να φοιτήσει στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Κομοτηνής. Κυνηγώντας το δικό της προσωπικό όνειρο μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων, κατάφερε να εισαχθεί στη σχολή της πρώτης της προτίμησης: την Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου.

Η διαδρομή της αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η γνώση, η προσωπική εξέλιξη και η αυτοπραγμάτωση δε γνωρίζουν ηλικιακά όρια ή περιορισμούς.

Στο πλευρό της, όπως και σε κάθε ενήλικο μαθητή, βρίσκεται σταθερά η σχολική κοινότητα. Όπως αναφέρει η διευθύντρια του σχολείου, Γλυκερία Φωτιάδου:

«Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε ενήλικο μαθητή και ενήλικη μαθήτριά μας. Με κατανόηση, ευελιξία, επιστημονική κατάρτιση και, πάνω απ’ όλα, με ανθρωπιά, το εκπαιδευτικό προσωπικό μας υποστηρίζει με κάθε διαθέσιμο μέσο την προσπάθεια όσων αποφασίζουν να κάνουν το δικό τους “δεύτερο βήμα” στη μάθηση. Η επιτυχία της Αλεξάνδρας δεν είναι απλά ένα σπουδαίο ακαδημαϊκό επίτευγμα· είναι ένα μάθημα ζωής για όλους μας».