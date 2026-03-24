Οι 22 συλληφθέντες που εξαπάτησαν και ζημίωσαν ΕΦΚΑ και ελληνικό Δημόσιο με παραπάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ, φαίνεται πως «επένδυαν» τα κλεμμένα χρήματα από τις εικονικές τους εταιρείες και είχαν ακριβά γούστα.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες, τις επιχειρήσεις και τις θυρίδες των επικεφαλής λογιστών, των μοντέλων και των Tik Tokers, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολυτελή αυτοκίνητα, πλάκες χρυσού, ακριβά ρολόγια, ακίνητα και ναρκωτικά.

Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχές εντόπισαν:

πλάκες χρυσού,

6 χρυσές λίρες,

9 αυτοκίνητα και 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες,

ρολόγια χειρός,

πλήθος καρτών ανάληψης,

πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ποσότητα κάνναβης βάρους 9 γραμμαρίων,

αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες και

το χρηματικό ποσό των 156.425-ευρώ.

Ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα

Την ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα αποφάσισε ο Εισαγγελέας για τους 22 συλληφθέντες που ζημίωσαν ΕΦΚΑ και ελληνικό Δημόσιο με πάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ.

Τα κακουργήματα

Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη άνω των 120 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατά εξακολούθηση

Πλαστογραφία από κοινού

Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Τα πλημμελήματα

Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών

Προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα οι 22 συλληφθέντες, μεταξύ τους και οι τέσσερις λογιστές φερόμενοι επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Υπήρχε συγκεκριμένη δομή, και όλοι οι συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους μεταξύ τους, με σκοπό την οργανωμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α και του ελληνικού Δημοσίου.

Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν τρία μέλη, συγκεκριμένα τρεις λογιστές, οι οποίοι διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εικονικών εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών.

Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.

Τα νυχτερινά κέντρα

Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.

Οι «αχυράνθρωποι»

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες.

Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Εταιρείες χωρίς φυσική έδρα

Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες, και την εικονική ασφάλιση προσώπων, και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.