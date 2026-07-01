Μια πολυτελής πολυκατοικία θα κατασκευαζόταν δίπλα στο τετραώροφο κτίσμα που κατέρρευσε την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα.

Όπως προκύπτει από τις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της αρχιτεκτονικής εταιρείας, ακριβώς δίπλα στο κτήριο που έπεσε βρισκόταν υπό ανέγερση μια πενταώροφη, πολυτελής πολυκατοικία, η οποία προωθείτο στην αγορά ακινήτων ως ένα πρότυπο σύγχρονης και βιώσιμης αστικής διαβίωσης.

Το προφίλ του πολυτελούς έργου

Για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα η αρχιτεκτονική εταιρεία αναφέρει ότι «βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία στη συμβολή των οδών Κεραμεικού, Πετραλώνων και Θησείου, σε μια από τις πιο περιζήτητες περιοχές της Αθήνας, όπου η αρχαία κληρονομιά της πόλης συναντά τη σύγχρονη πολιτιστική της ταυτότητα».

Στην επίσημη παρουσίαση του έργου, το οποίο πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών, τονίζεται η στρατηγική του θέση και οι παροχές του: «Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τον λόφο Φιλοπάππου και την παραλιακή λεωφόρο της Ακρόπολης, και σε κοντινή απόσταση από τρεις σταθμούς του μετρό, το έργο προσφέρει απρόσκοπτη συνδεσιμότητα παράλληλα με έναν αυθεντικό αστικό τρόπο ζωής. Η γύρω περιοχή εμπλουτίζεται από μερικά από τα πιο φημισμένα εστιατόρια, πολιτιστικούς χώρους και δημιουργικούς κόμβους της Αθήνας, ενώ η άμεση πρόσβαση σε σημαντικούς οδικούς άξονες όπως η Λεωφόρος Πειραιώς και η Πέτρου Ράλλη εξασφαλίζει γρήγορες συνδέσεις με το λιμάνι του Πειραιά, την Ομόνοια και τον Κηφισό».

Υψηλές προδιαγραφές και βιώσιμη ανάπτυξη

Η κατασκευή, η οποία ξεκίνησε με τις εκσκαφές που πιθανολογείται ότι επηρέασαν τη στατικότητα του διπλανού κτηρίου, σχεδιάστηκε με γνώμονα την πολυτέλεια και την πράσινη ενέργεια. Όπως επισημαίνεται ακόμη από την εταιρεία:

«Η εμπειρία εισόδου ορίζεται από ένα ευρύχωρο, γεμάτο φως κατώφλι που μεταβαίνει ομαλά από την πόλη στο ήρεμο εσωτερικό του κτιρίου. Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι διακοσμημένοι με ανθεκτικά, υψηλής ποιότητας υλικά, όπως μαρμάρινες σκάλες και προσεκτικά επιλεγμένα δάπεδα, αντανακλώντας μια συνεπή προσοχή στη λεπτομέρεια. Ο ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός LED με αισθητήρες κίνησης, μαζί με έναν αθόρυβο ανελκυστήρα χαμηλής κατανάλωσης, συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι προβλέψεις για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων ενισχύουν περαιτέρω μια πρωτοποριακή προσέγγιση για βιώσιμη αστική ζωή».

Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, η πολυκατοικία «προσφέρει ασφαλείς και βολικές λύσεις στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων θέσεων στάθμευσης στο ισόγειο και το υπόγειο, καθώς και ιδιωτικών χώρων αποθήκευσης που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργικότητα και οργάνωση. Η συνολική σχεδιαστική προσέγγιση συνδυάζει την αρχιτεκτονική σαφήνεια, την κατασκευαστική αριστεία και μια εξαιρετική τοποθεσία στην Αθήνα, δημιουργώντας μια οικιστική ανάπτυξη που ανταποκρίνεται τόσο στο σύγχρονο βιοτικό επίπεδο όσο και στη μακροπρόθεσμη επενδυτική αξία».

Η αντίθεση ανάμεσα στις υποσχέσεις για «κατασκευαστική αριστεία» και τη σκληρή πραγματικότητα των ερειπίων της διπλανής ιδιοκτησίας αναμένεται να αποτελέσει βασικό αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης, με τους πληγέντες να ζητούν άμεση απόδοση ευθυνών και πλήρη αποζημίωση. Υπενθυμίζουμε ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί πέντε άτομα.