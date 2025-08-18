Ο 47χρονος που συνελήφθη μέσα στον Ιούλιο, ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών στη Λοκρίδα, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε τον Ιούλιο, πέφτοντας από τον τρίτο όροφο του Νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν.

Ο κατηγορούμενος προφυλακίστηκε και αναμένεται να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο Φυλακών, όπου θα λάβει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα.

Στην απολογία του, που δόθηκε από το κρεβάτι του Νοσοκομείου, ο 47χρονος επεσήμανε την ψυχική του κατάσταση, ενώ οι δικηγόροι υπεράσπισής του, Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτριος Κρούπης, δήλωσαν πως η απόφαση της Ανακρίτριας, ήταν να παραμείνει σε Νοσοκομείο των Φυλακών, λόγω της σοβαρής κατάστασής του.

Οι δύο συνήγοροι, ανέφεραν ότι η ακριβής πορεία της υγείας του, παραμένει αβέβαιη.

Προφυλακιστέοι και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με επικεφαλής Δημοτικό Σύμβουλο

Ο 47χρονος συνελήφθη μαζί με άλλους τέσσερις κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ένας 61χρονος Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος φέρεται, να είναι ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης.

Μαζί με τον γιο του και έναν αλλοδαπό συνεργάτη του, κατηγορούνται για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ όλοι έχουν προφυλακιστεί.

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους, έχουν επιβαρυντικά στοιχεία για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Ωστόσο, ένας ακόμη συλληφθέντας, ηλικίας 27 ετών, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με την επιβολή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρεωτική παρουσία του στην Αστυνομία, μία φορά το μήνα.

Το περιστατικό έρχεται να ενισχύσει την εικόνα της εντεινόμενης δραστηριότητας οργανώσεων διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.