Μια διαφορετική ενημέρωση δέχτηκαν οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το πολιτικό ρεπορτάζ στο Λευκό Οίκο, όταν η Εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ ανακοίνωσε στους συγκεντρωμένους ότι μόλις είχε εντοπιστεί ένα ποντίκι.

«Υπήρχε ένα ποντίκι στην Αίθουσα Ενημέρωσης νωρίτερα σήμερα, οπότε ελπίζω κάποιος να το έλεγξε για να μην τρέξει εδώ έξω και μου αποσπάσει την προσοχή!», δήλωσε η Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Αυτός θα ήταν ένας καλός τρόπος για όλους εσάς να μου αποσπάσετε την προσοχή, στην πραγματικότητα». Ένας δημοσιογράφος εξέφρασε την ανακούφισή του όταν η ενημέρωση της Λίβιτ έληξε μετά από μόλις 21 λεπτά, χρόνος-ρεκόρ για δασμούς και το Λευκό Οίκο, πριν σχεδιάσει την έξοδό του από το μέγαρο.

A reporter asks if the White House is looking into the bird that attacked Fox News “reporter” Peter Doocy.

White House Press Secretary Karoline Leavitt then starts babbling about a mouse in the briefing room.

These people are not okay. pic.twitter.com/aRI9EZxzb8

