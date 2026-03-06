Μερικές δεκάδες αντικαθεστωτικών, προσκείμενοι στον πρώην Σάχη του Ιράν πραγματοποίησαν το απόγευμα της Παρασκευής πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία, στην Αθήνα.

Το ευχαριστώ στις ΗΠΑ για την επέμβαση στο Ιράν

Μια μικρή ομάδα Ιρανών αντικαθεστωτικών πραγματοποίησε πορεία, σήμερα το απόγευμα προς την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, προκειμένου να εκφράσει τις ευχαριστίες της για την επέμβαση των Αμερικανών στο Ιράν.

Οι Ιρανοί αντικαθεστωτικοί πραγματοποίησαν την πορεία τους περπατώντας στο πεζοδρόμιο και δεν σημειώθηκε κάποια ένταση.