​Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στους δρόμους του Θησείου και των Πετραλώνων πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας με αφορμή τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στην περιοχή της Ακρόπολης.

Την ώρα της κινητοποίησης, ο 63χρονος καθ΄ομολογίαν δράστης βρισκόταν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σημειώνεται πως έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Εικόνες από την πορεία στο Θησείο και τα Πετράλωνα:

Στην πορεία συμμετείχαν φεμινιστικοί και τοπικοί σύλλογοι, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία.

Με πανό «δεν είναι οι δολοφόνοι ράτσα ειδική, είναι άνδρες, γείτονες καθημερινοί», «σπάμε τη σιωπή ενάντια στην έμφυλη βία» και «το σώμα μας ανήκει σε εμάς», πέρασαν μπροστά και από το σπίτι στο οποίο διαπράχθηκε η στυγερή δολοφονία της 61χρονης.