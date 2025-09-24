Στους δρόμους έχουν βγει διαδηλωτές που εναντιώνονται στην παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Θεσσαλονίκη, για τον αγώνα της με τον ΠΑΟΚ.

Μετά από συγκέντρωση στην Αγίας Σοφίας, ξεκίνησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου.

«Ανεπιθύμητη η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η επίσημη εκπροσώπηση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Χωρίς να έχουμε κάτι με τους οπαδούς, η πρόσφατη δήλωση Νετανιάχου ότι δε θα υπάρξει ποτέ παλαιστινιακό κράτος δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο», αναφέρουν.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονται Παλαιστίνιοι της Θεσσαλονίκης, μέλη συλλογικοτήτων και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, καθώς και αντιεξουσιαστές.

Σημειώνεται ότι από τις 15.00, έχει ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Μπλόκο της Αστυνομίας

Η πορεία έφτασε λίγο τις 7 το απόγευμα στην Εγνατία στο ύψος της οδού Εθν. Αμύνης. Εκεί την περίμενε μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ., με τους διαδηλωτές να ξάνουν ξεκάθαρο ότι θέλουν να φτάσουν έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Ωστόσο τα ΜΑΤ δεν άφησαν τους διαδηλωτές να περάσουν. Έτσι η πορεία μέσω της Εθν. Αμύνης θα κατευθυνθεί προς την παραλιακή, έπειτα επί της Τσιμισκή με κατεύθυνση στα δυτικά.

Μόλις έφτασαν έξω από το προξενείο των ΗΠΑ, στην οδό Τσιμισκή, οι διαδηλωτές έκαναν στάση, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου.

Έπειτα η πορεία έφτασε στο άγαλμα Βενιζέλου και έληξε.

Πηγή: thesspost.gr