Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Πορεία έκαναν οι Παλαιστίνιοι που μένουν στη χώρα μας, για να εκδηλώσουν τη διαμαρτυρία τους για τις επιθέσεις που δέχεται ο παλαιστινιακός πληθυσμός από Ισραηλινές δυνάμεις και την καταπάτηση της εκεχειρίας της 10ης Οκτωβρίου 2025, που όπως αναφέρουν οι ίδιοι, έχουν οδηγήσει σε απώλειες ζωών Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών.

Συγκεκριμένα με το κεντρικό σύνθημα: «Η μνήμη αντιστέκεται. Η εικόνα γίνεται φωνή και η φωνή γίνεται δρόμος», η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος διοργάνωσε σήμερα (29/11), συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό στο Πάρκο Ελευθερίας, με τελική κατεύθυνση στην Ισραηλινή Πρεσβεία.

«Η αλληλεγγύη δεν είναι στιγμή, είναι συνέχεια. Είναι οι άνθρωποι που συναντιούνται, που μοιράζονται την αλήθεια και αρνούνται να σωπάσουν όταν η αδικία φωνάζει», τονίζει η Παροικία.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης: «Στεκόμαστε δίπλα στον παλαιστινιακό λαό, που δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί το αυτονόητο: γη, ζωή, ελευθερία».

Αναφέρουν επίσης προβλήματα στην πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και σε φαρμακευτικό υλικό στη Γάζα, ενώ είναι σαφές πως ζητούν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, την αποκατάσταση της ειρήνης και το δικαίωμα σε μία καλύτερη ζωή.

Σαν σήμερα: Το ψήφισμα 181 και η ιστορική αδικία που συνεχίζεται

Σαν σήμερα, το 1947, ψηφίστηκε το ψήφισμα 181 του ΟΗΕ, το οποίο καλούσε στη διαίρεση της Παλαιστίνης σε δύο κράτη: Παλαιστίνη και Ισραήλ.

Ο Παλαιστινιακός λαός το απέρριψε τότε, γιατί το σχέδιο απαιτούσε να δοθεί πάνω από το μισό της ιστορικής Παλαιστίνης σε άλλους, ενώ ο παλαιστινιακός λαός αποτελούσε την μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού και κατείχε τη γη του για αιώνες.