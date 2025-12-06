Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η πορεία που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Συνθήματα για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο

Φοιτητές, άτομα της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης φωνάζοντας συνθήματα για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thesspost. «Το αίμα του Αλέξη δεν θα ξεχαστεί», «κανένας Δεκέμβρης δεν τελείωσε ποτέ», αναγράφεται μεταξύ άλλων σε πανό που κρατούν.

H πορεία ξεκίνησε μετά από συγκέντρωση στην Καμάρα και αυτή την ώρα κινείται επί της Εγνατίας με κατεύθυνση προς ανατολικά. Την πορεία επιτηρούν διμοιρίες των ΜΑΤ.

Δείτε βίντεο

Πηγή: thesspost