Ο διαβρωμένος σωλήνας, από τον οποίο διέρρευσε το προπάνιο και οδήγησε στην φονική έκρηξη του εργοστασίου «Βιολάντα» και στον θάνατο των πέντε εργαζόμενων γυναικών, ερευνήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το πόρισμα του αρμόδιου εργαστηρίου εκδόθηκε και στάλθηκε στις δικαστικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, στο πόρισμα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία μετά τον ενδελεχή έλεγχο του σωλήνα, που φέρεται να έχει οπές μικρότερου και μεγαλύτερου βάθους σε όλο το μήκος του.

Οι οπές αυτές ελέγχθηκαν από μικροσκόπιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και φάνηκε πως ο σωλήνας έχει τρυπήσει σε πολλά σημεία, περίπου σε 7,5 μέτρα μήκος.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ, υπήρξε λάθος εγκατάσταση του σωλήνα, καθώς τοποθετήθηκε υπόγεια, χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαραίτητη αντιδιαβρωτική προστασία.

Εκτιμάται ότι διαβρώνοταν κάθε χρόνο, από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησής του, με ρυθμό που υπολογίζεται σε περίπου 0,3 χιλιοστά τον χρόνο, με αρχικό πάχος της σωλήνωσης στα 2,7 χιλιοστά. Βάσει του πρωτοκόλλου υπογειοποιημένων σωλήνων, η υπογειοποίηση πρέπει να δοκιμάζεται κάθε πέντε χρόνια και να επανελέγχεται.

Η φονική έκρηξη θα μπορούσε να αποφευχθεί, αν είχαν τηρηθεί οι παραπάνω οδηγίες.

Το πόρισμα του ΕΜΠ αναμένεται να φτάσει στα χέρια της ΔΑΕΕ και στη συνέχεια στον Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, στα Τρίκαλα.