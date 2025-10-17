Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Την Παρασκευή 17/10, οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν δύο νεαρούς στη Θεσσαλονίκη για παιδική πορνογραφία, οι οποίοι κατά την έρευνα των αρχών, φέρονται να είναι μέλη της διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης «764» (με βάση τις ΗΠΑ) , η οποία δραστηριοποιείται μέσω διαδικτύου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Ο πρώτος συλληφθείς είναι ένας 21χρονος Ελληνοαμερικανός, ο Leonidas Varagiannis, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη μέσω «ερυθράς αγγελίας» διεθνών αναζητήσεων από τις ΗΠΑ, οι οποίες ζητούσαν την έκδοσή του για να δικαστεί για τις ίδιες πράξεις από αμερικανικό δικαστήριο.

Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης απέρριψε το αίτημα των ΗΠΑ, καθώς δέχθηκε ότι ο 21χρονος κατηγορούμενος κατέχει την ελληνική ιθαγένεια και άρα κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων ήταν ημεδαπός.

Επιπλέον, τα αδικήματα του αμερικανικού κατηγορητηρίου τελέστηκαν στην Ελλάδα, όπου ζει ο ίδιος με την οικογένειά του, και κατά συνέπεια οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν την πρώτη δικαιοδοσία.

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι ένας 18χρονος Έλληνας, συνεργός του 21χρονου. Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία δρούσε μέσω διαδικτύου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας ανά την υφήλιο. Αυτά όσο αφορούν την υπόθεση της Θεσσαλονίκης.

Το κατηγορητήριο των Αμερικάνικών Αρχών

Στις 30 Απριλίου 2025, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός από τα πιο αποτρόπαια διεθνή δίκτυα παιδικής εκμετάλλευσης και πορνογραφίας, γνωστό ως «764».

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη των ηγετικών στελεχών του δικτύου, του ελληνοαμερικανού Leonidas Varagiannis και του Prasan Nepal, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση παιδικού πορνογραφικού υλικού μέσω κρυπτογραφημένων πλατφορμών.

Τι είναι το «764»;

Το «764» είναι ένα διεθνές δίκτυο «βίαιων ακροδεξιών εξτρεμιστών» (σ.σ. όπως το έχουν χαρακτηρίσει οι Αμερικανικές Αρχές) με ναρκισσιστική «ιδεολογία», που «στοχεύει» στην καταστροφή της κοινωνικής τάξης μέσω της… εκμετάλλευσης ευάλωτων πληθυσμών, κυρίως ανηλίκων.

Η οργάνωση χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένες εφαρμογές για να διακινεί υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM) και να εκβιάζει ανήλικα θύματα.

Οι κατηγορούμενοι

Όπως αναφέρει το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ( District of Columbia) o Leonidas Varagiannis – γνωστός ως «War» – 21 ετών, πολίτης ΗΠΑ με μόνιμη κατοικία στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη στις 29 Απριλίου 2025 στην Ελληνική πόλη.

Ο Prasan Nepal – γνωστός ως «Trippy» – 20 ετών, από τη Βόρεια Καρολίνα, συνελήφθη στις 22 Απριλίου 2025.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ηγούνταν της υποομάδας «Inferno» εντός του δικτύου «764», οργανώνοντας και προωθώντας την παραγωγή και διανομή CSAM κακοποιητικού πορνογραφικού υλικού, καθώς και την εκμετάλλευση ανηλίκων μέσω εκβιασμού και χειραγώγησης.

Αντίδραση και Επιπτώσεις

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Edward R. Martin Jr., δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή «εκπροσωπεί έναν νέο και εκφυλισμένο κίνδυνο για τα παιδιά και τις κοινότητές μας: βίαιους διαδικτυακούς εξτρεμιστές που χειραγωγούν τα ανήλικα θύματά τους να διαπράττουν αυτοτραυματισμούς και να δημιουργούν σεξουαλικά εκμεταλλευτικά υλικά». Η υπόθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής «Project Safe Childhood» του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, που στοχεύει στην προστασία των παιδιών από διαδικτυακούς κινδύνους.

Η σύλληψη των ηγετών του δικτύου «764» αποτελεί σημαντική επιτυχία στην καταπολέμηση της διαδικτυακής παιδικής εκμετάλλευσης και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι οι Αρχές είναι αποφασισμένες να εντοπίσουν και να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους για τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις.

Η υπόθεση συνεχίζεται, με τις δικαστικές διαδικασίες να είναι σε εξέλιξη και τις Αρχές να συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς για την πλήρη εξάρθρωση του δικτύου και την προστασία των θυμάτων, σύμφωνα πάντα με τις Αμερικανικές Αρχές.