Σε εξέλιξη μια υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Λαμίας. Θύμα φέρεται να είναι ένας άντρας 51 ετών.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, διερευνά ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίo κατά τις πρώτες εκτιμήσεις και σύμφωνα με την καταγγελία του φερόμενου ως θύματος, αφορά εκδικητική πορνογραφία.

Η υπόθεση αυτή, που δείχνει να κρύβει σκοτεινές οικογενειακές αντιπαραθέσεις, έχει προκαλέσει αναστάτωση καθώς περιλαμβάνει την εμπλοκή της πεθεράς του θύματος και ταυτόχρονα την αναζήτηση της εν διαστάσει συζύγου του.

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, όταν η μητέρα του 51χρονου έλαβε ανώνυμο φάκελο, με ακατάλληλες φωτογραφίες του γιου της και προσβλητικά χειρόγραφα.

Ανώνυμος φάκελος με ακατάλληλες φωτoγραφίες και προσβλητικά σχόλια

Ο άντρας κατηγόρησε την εν διαστάσει σύζυγό του, η οποία ζει προσωρινά στο σπίτι της πεθεράς του, ως υπεύθυνη για την αποστολή αυτού του υλικού.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της 64χρονης πεθεράς στη Λαμία, όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα γεμάτα με ακατάλληλο περιεχόμενο, φωτογραφίες και προσωπικά δεδομένα του θύματος.

Η πεθερά συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ η 46χρονη κόρη της, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, αναζητείται.