Τον περασμένο Μάιο, η «Ζούγκλα» αποκάλυψε μία ακόμη ξεχασμένη ιστορία στην Κεφαλονιά. Μια αθλητική εγκατάσταση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των έργων του «Αθήνα 2004» και σήμερα βρίσκεται εγκαταλειμμένη στην τύχη της.

Μια αθλητική εγκατάσταση για ποδόσφαιρο και στίβο, όπου για χρόνια αγωνιζόταν η τοπική ομάδα του «Ηρακλή», η οποία κόστισε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, και θα μπορούσε να αποτελεί σήμερα έναν σημαντικό αθλητικό χώρο για την περιοχή.

Αντί γι’ αυτό, το γήπεδο πνίγηκε στα αγριόχορτα, το ποτιστικό του σύστημα έχει υποστεί φθορές, και οι κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε σημείο κατάρρευσης, ειδικά η στέγη του.

Χρειάστηκε ένα ρεπορτάζ στη «Ζούγκλα», που αναπαράχθηκε σχεδόν από όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και από αθηναϊκά, με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ να στέλνει δημοσιογραφικό συνεργείο, αναδεικνύοντας και αυτός την εικόνα εγκατάλειψης και την ευθύνη του Δήμου. Τότε, και μόνο τότε, ο Δήμος κινητοποιήθηκε. Έκοψε τα χόρτα, έβαλε διαγραμμίσεις, αλλά στη βιασύνη του ξέχασε να οριοθετήσει τη μικρή περιοχή του γηπέδου!!!

Βίντεο με τα αγριόχορτα στο γκολπόστ του γηπέδου των Τζαννάτων – «Γκολ» σε βάρος του Δημάρχου Αργοστολίου, Θεόφιλου Μιχαλάτου:

Από τότε μέχρι σήμερα, κανείς στον Δήμο δεν φαίνεται να ασχολήθηκε με την εγκατάσταση. Καμία οργανωμένη συντήρηση, κανένα σχέδιο αξιοποίησης, καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Έτσι, λίγους μόλις μήνες μετά την τηλεοπτική και δημοσιογραφική δημοσιότητα, το γήπεδο επέστρεψε στην προηγούμενη κατάστασή του, αγριόχορτα παντού, εγκατάλειψη και μία εικόνα που κάθε άλλο παρά τιμά έναν αθλητικό χώρο ο οποίος δημιουργήθηκε με δημόσιο χρήμα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μέσα στον χώρο, το σπασμένο ποτιστικό σύστημα νερού «εξερράγη», με αποτέλεσμα τεράστιοι πίδακες νερού να πλημμυρίζουν τον τόπο σε μια περίοδο που πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας.

Στο βίντεο που ακολουθεί φαίνεται η σπατάλη νερού, από το χαλασμένο ποτιστικό του γηπέδου:

Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να γνωρίζει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, να τις συντηρεί, να τις προστατεύει και να τις αξιοποιεί προς όφελος των πολιτών. Δεν μπορεί η μόνη κινητοποίηση να έρχεται όταν ένα τηλεοπτικό συνεργείο ή ένα μεγάλο ειδησεογραφικό μέσο αναδεικνύει την εγκατάλειψη.

Δυστυχώς, το γήπεδο στα Τζαννάτα δεν αποτελεί μια απλή εικόνα εγκατάλειψης, ούτε μια εικόνα της στιγμής. Καταγράφει μια παγιωμένη τακτική της τοπικής αυτοδιοίκησης για έργα βιτρίνας, που φέρνουν ψήφους και όχι για υποδομές, που έχει ανάγκη ο κάθε τόπος και ειδικά ένα νησί όπως η Κεφαλονιά.