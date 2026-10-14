Δύσκολες συνθήκες επικρατούν στον Πόρο, όπου οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη θαλασσοταραχή έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο λιμάνι του νησιού, την ώρα που παραμένει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω της κακοκαιρίας.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει ανθρώπους να προσπαθούν να ασφαλίσουν τα σκάφη τους μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καθώς οι ριπές των ανέμων και ο έντονος κυματισμός δυσκολεύουν σημαντικά τις προσπάθειές τους.

Οι εικόνες από το λιμάνι αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων, με τα σκάφη να δέχονται συνεχώς την πίεση των κυμάτων και τους ιδιοκτήτες τους να επιχειρούν να ενισχύσουν τα δεσίματα ώστε να αποφευχθούν ζημιές.

Ισχυροί άνεμοι και θαλασσοταραχή στον Πόρο

Η επιδείνωση του καιρού έχει επηρεάσει τις θαλάσσιες μετακινήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα απαγορευτικά να περιορίζουν τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις όπου οι συνθήκες κρίνονται επικίνδυνες.

Στον Πόρο, η κατάσταση στο λιμάνι παραμένει δύσκολη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν έντονο κυματισμό ακόμη και μέσα στη λιμενική ζώνη.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο δίνουν μάχη για να κρατήσουν ασφαλή τα σκάφη τους, ελέγχοντας συνεχώς κάβους και σημεία πρόσδεσης.

Στο τραπέζι αλλαγές στο πλαίσιο για απόπλου και κατάπλου

Με αφορμή τις εικόνες από τον Πόρο, επανέρχεται και η συζήτηση για το κατά πόσο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καλύπτει επαρκώς όλα τα είδη σκαφών όταν επικρατούν ακραίες ή ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης, θέτει ζήτημα επανεξέτασης των κανόνων που αφορούν τον απόπλου και τον κατάπλου, αλλά και του τρόπου εφαρμογής των απαγορευτικών, υποστηρίζοντας ότι η προστασία ανθρώπων και σκαφών θα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα όταν οι συνθήκες στη θάλασσα γίνονται επικίνδυνες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες μικρότερα ή ιδιωτικά σκάφη μπορεί να επιχειρούν να κινηθούν σε περιοχές όπου οι άνεμοι και ο κυματισμός καθιστούν τη ναυσιπλοΐα ιδιαίτερα δύσκολη.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Βάλλη:

«Στο βίντεο από τον Πόρο καταγράφονται οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα, με σκάφη να βρίσκονται αντιμέτωπα με την έντονη θαλάσσια αναταραχή. Οι εικόνες αυτές υπενθυμίζουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι η θάλασσα απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, σωστή προετοιμασία και αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη να ενισχυθεί το πλαίσιο πρόληψης, ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις για τα πληρώματα, τους επιβαίνοντες και τα ίδια τα σκάφη. Ως Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., ζητάμε να αλλάξει η νομοθεσία για τα απαγορευτικά απόπλου, ώστε να εφαρμόζονται σαφείς και ενιαίοι κανόνες σε όλα τα είδη σκαφών, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κάθε σκάφους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να αφήνεται σε διαφορετικές ερμηνείες ή προσωπικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, διεκδικούμε την υποχρεωτική ενημέρωση των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών για κάθε απόπλου και κατάπλου, με καταγραφή της αναχώρησης, του προορισμού και της άφιξης. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η εποπτεία της

θαλάσσιας κυκλοφορίας και θα διευκολυνθεί η έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το βίντεο από τον Πόρο αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι η πρόληψη πρέπει να προηγείται του κινδύνου. Δεν αρκεί να παρεμβαίνουμε όταν ένα περιστατικό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα, αποτελεσματικοί

έλεγχοι και ξεκάθαρες υποχρεώσεις για όλους. Η ναυτική ασφάλεια δεν είναι τυπική διαδικασία. Είναι ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Στόχος μας είναι να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο που θα προστατεύει όσους εργάζονται και ταξιδεύουν στη θάλασσα, πριν βρεθούν αντιμέτωποι με μια επικίνδυνη κατάσταση».

Οι εικόνες που δείχνουν τη δύναμη της κακοκαιρίας

Το βίντεο από τον Πόρο είναι χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων που πλήττουν τη χώρα.

Οι δυνατοί άνεμοι, η θαλασσοταραχή και η προσπάθεια των ανθρώπων να συγκρατήσουν και να ασφαλίσουν τα σκάφη τους δημιουργούν ένα σκηνικό που δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν επικίνδυνες οι συνθήκες σε ένα λιμάνι.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών αρχών και να αποφεύγουν άσκοπες θαλάσσιες μετακινήσεις όσο παραμένουν σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα.