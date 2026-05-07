Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά την προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Πολωνίας, σε θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Πόρου Τροιζηνίας. Το περιστατικό κρίθηκε σοβαρό, καθώς μετά την πρόσκρουση στο σκάφος σημειώθηκε εισροή υδάτων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των δύο επιβαινόντων ξένης καταγωγής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας στη θαλαμηγό, στην περιοχή κατέπλευσαν επίσης δύο επιβατηγές λάντζες, καθώς και ιδιώτης δύτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, γεγονός που διευκόλυνε το έργο των διασωστών.