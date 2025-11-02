Aνακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την εξέλιξη των ερευνών για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις έρευνες εντοπίστηκαν όπλα, αλλά και σφαίρες. Μέχρι στιγμής για το φονικό έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το Zougla.gr, όσον αφορά στον θάνατο του Φανούρη Καργάκη, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή πoυ διενεργήθηκε στη σορό του, προκύπτει ότι τον «γάζωσαν» με τέσσερις πυροβολισμούς.

Συγκεκριμένα, η σορός του 39χρονου, φέρει τέσσερα τραύματα από πυροβολισμούς στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Κατά πληροφορίες, το θύμα έφερε βολίδες δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ από σφαίρα σκοτώθηκε και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και για άλλους εμπλεκόμενους.

Αν και μέχρι στιγμής οι Αρχές κινούνται υπό άκρα μυστικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες του Τοπικού Τύπου, οι έρευνες γίνονται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αφού δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στο χωριό, και οι κάτοικοι αποφεύγουν να μιλήσουν.

Έτσι, η εικόνα του τι ακριβώς συνέβη ανασυντίθεται βήμα βήμα, μέσα από αυτοψίες και ευρήματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν πόρτα – πόρτα την αναζήτηση για τον εντοπισμό των δραστών στην περιοχή, αλλά και σε κοντινά χωριά.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, έγινε γνωστό πως ασκήθηκε δίωξη για τη δολοφονία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, στους δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, διαπιστώθηκε η εμπλοκή, στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, -6- ατόμων, στα οποία περιλαμβάνεται ο 39χρονος θανών και οι δύο τραυματίες, που εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο τραυματίες (25 και 30 ετών) συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται -3- ακόμη άτομα (19, 25 και 29 ετών).

Παράλληλα, από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, υλοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -10- οικίες.

Από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δίκαννο, -2- καραμπίνες, από τις οποίες η μία χωρίς σειριακό αριθμό, -145- φυσίγγια και -9- μαχαίρια, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Για τα ανευρεθέντα -κατά περίπτωση- σχηματίστηκαν αυτοτελείς δικογραφίες από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού ή συσχετίστηκαν με την υπό έρευνα υπόθεση, ενώ συνελήφθη ένας 54χρονος και προσήχθη ένα επιπλέον άτομο, προκειμένου να εξετασθεί σχετικά με την υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω».

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου