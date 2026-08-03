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Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε χθες, Κυριακή 2 Αυγούστου, το απόγευμα, στην είσοδο του λιμένα Πορτοχελίου, όταν ένα jet-ski συγκρούστηκε με βοηθητικό σκάφος (tender) θαλαμηγού σημαίας Μεγάλης Βρετανίας.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 31χρονου χειριστή του tender, υπηκόου Νότιας Αφρικής.

Αμέσως μετά τον κατάπλου του σκάφους στο λιμάνι, ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδος και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Πορτοχελίου, συνελήφθη ο 20χρονος χειριστής του jet-ski.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των άρθρων 314 («Σωματική βλάβη από αμέλεια») και 291 («Διατάραξη της ασφάλειας των πλοίων») του Ποινικού Κώδικα.

Πηγή: argolikeseidhseis