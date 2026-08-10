Βαρύ είναι το κλίμα στην παραθαλάσσια πόλη του Πόρτο Χελίου αλλά και σε ολόκληρο τον Δήμο Ερμιονίδας, μετά την είδηση για τον χαμό της Δόμνας Τορτοπίδου. Η 64χρονη επιχειρηματίας, η οποία διατηρούσε το ξενοδοχείο «Γαλαξίας» στην Πετροθάλασσα, βρήκε τραγικό θάνατο το απόγευμα του Σαββάτου (8/8), όταν έπεσε από τον έκτο όροφο της ξενοδοχειακής της μονάδας.

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, οι οποίες διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες της μοιραίας πτώσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής σε κάποιο οριστικό συμπέρασμα.

Φως στα ακριβή αίτια αναμένεται να ρίξουν η ιατροδικαστική εξέταση, η συλλογή ευρημάτων από τον χώρο, καθώς και οι καταθέσεις προσώπων από το περιβάλλον της.

Η επιχειρηματική διαδρομή και η φιλοξενία μεταναστών στο ξενοδοχείο

Η Δόμνα Τορτοπίδου ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, έχοντας ταυτίσει την επαγγελματική της διαδρομή με τη λειτουργία του ιστορικού ξενοδοχείου «Γαλαξίας».

Η συγκεκριμένη μονάδα είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πανελλήνιας επικαιρότητας το 2019, πριν από την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19, όσο και στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, το συγκρότημα είχε μετατραπεί σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Μετά από σοβαρά παράπονα ορισμένων μεταναστών, που φιλοξενούνταν επί οκτώ σχεδόν μήνες στο ξενοδοχείο «Γαλαξίας», η «Ζούγκλα» τον Μάιο του 2019 είχε μιλήσει τόσο με την ιδιοκτήτρια, όσο και με τους ίδιους τους καταγγέλοντες.

Οι μετανάστες από την πλευρά τους, έκαναν λόγο για «άθλιες» συνθήκες διαβίωσης, επικαλούμενοι την ποιότητα του φαγητού και του νερού, την κατάσταση των δωματίων του ξενοδοχείου, την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και την απουσία μέριμνας για τη σχολική φοίτηση των παιδιών τους.

Από την πλευρά της η ιδιοκτήτρια είχε αφήσει αιχμές για ορισμένους από την περιοχή, που ξεσήκωναν τους μετανάστες να διαμαρτυρηθούν -όπως είχε πει – πείθοντάς τους ότι έτσι θα μπορέσουν να φύγουν πιο εύκολα από τη χώρα.

Επισημαίνεται ότι αργότερα η μονάδα είχε τεθεί σε αυστηρή καραντίνα, όταν εντοπίστηκαν περίπου 150 επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υγειονομικών Αρχών.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί μουδιασμένη τις εξελίξεις, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για να αποσαφηνιστεί το χρονικό που οδήγησε στην τραγωδία.