Ο πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα εγκαταλελειμμένα και ασυντήρητα σκάφη, ζητώντας αυστηρούς ελέγχους και υποχρεωτική συντήρηση.

Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt Γιώργου Βάλλη:

«Οι εικόνες από το λιμάνι του Πόρτο Χελίου με ένα σκάφος να έχει βυθιστεί μέσα στη λιμενολεκάνη δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως ένα ακόμη περιστατικό.

Πίσω από τέτοιες εικόνες υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα: σκάφη που παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς την απαραίτητη συντήρηση, ουσιαστικά εγκαταλελειμμένα και χωρίς επαρκή ανθρώπινη παρουσία.

Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν σταματά όταν ένα σκάφος δέσει στο λιμάνι. Ένα σκάφος που βρίσκεται σε κακή κατάσταση μπορεί να βυθιστεί, να προκαλέσει ρύπανση, να δημιουργήσει κίνδυνο για τα διπλανά σκάφη και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς πληρώματος είναι κρίσιμη και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ένας άνθρωπος πάνω στο σκάφος μπορεί να αντιληφθεί έγκαιρα μια εισροή υδάτων, να ενεργοποιήσει αντλίες, να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και να περιορίσει μια καταστροφή πριν αυτή εξελιχθεί.

Ως Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. ζητάμε ουσιαστικούς ελέγχους, υποχρεωτική συντήρηση και ξεκάθαρο πλαίσιο για τα σκάφη που παραμένουν εγκαταλελειμμένα ή χωρίς πλήρωμα στα λιμάνια.

Δεν πρέπει να περιμένουμε να βυθιστεί ένα σκάφος για να αναζητήσουμε τις ευθύνες.

Η πρόληψη σώζει περιουσίες, προστατεύει το περιβάλλον και πάνω απ’ όλα σώζει ζωές.»