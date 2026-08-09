Η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς σε κατοικημένες και παραθεριστικές περιοχές, όπως το Πόρτο Γερμενό, που επλήγη πρόσφατα από τη μεγάλη πυρκαγιά, συχνά σηματοδοτεί την αρχή μιας δεύτερης, λιγότερο ορατής κρίσης: της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.

Μετά την κατάσβεση των πύρινων μετώπων, τα καμένα κτήρια, οι υποδομές και τα καμένα οχήματα αφήνουν πίσω τους ένα τοξικό αποτύπωμα, που απαιτεί άμεση και εξειδικευμένη παρέμβαση.

Για αυτό τον λόγο απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας) σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να διατεθούν το συντομότερο δυνατόν ειδικοί κάδοι, στους οποίους οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέσουν τα προς απομάκρυνση υλικά.

Ποιες είναι οι κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων στις πληγείσες περιοχές

Στις ζώνες όπου κάηκαν κατοικίες, αποθήκες και οχήματα, τα κυριότερα επικίνδυνα υλικά που εντοπίζονται είναι τα εξής:

– Αμίαντος (Ελενίτ): Χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε παλαιότερες κατασκευές (στέγες, υπόστεγα). Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, ο αμίαντος διασπάται λόγω υψηλών θερμοκρασιών και απελευθερώνει καρκινογόνες ίνες, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνες όταν γίνουν αερομεταφερόμενες με τον άνεμο.

– Τοξικές Ουσίες & Χημικά: Καμένα οικιακά καθαριστικά, φυτοφάρμακα, χρώματα, διαλύτες και λιπαντικά που βρίσκονταν σε αποθήκες ή γκαράζ.

– Ηλεκτρονικά & Ηλεκτρικά Βιομηχανικά Απόβλητα (AHHE): Καμένες ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες (μολύβδου, λιθίου) που διαρρέουν βαρέα μέταλλα (μόλυβδο, κάδμιο, υδράργυρο) στο έδαφος.

– Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ): Καμένα αυτοκίνητα και σκάφη που περιέχουν υπολείμματα καυσίμων, οξέα μπαταριών και τοξικά πλαστικά.

Οι κίνδυνοι για το οικοσύστημα και τη δημόσια υγεία

Η παραμονή αυτών των υλικών στο ύπαιθρο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους:

– Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα & θάλασσας: Το Πόρτο Γερμενό είναι παραθαλάσσιος οικισμός με έντονο ανάγλυφο. Οι πρώτες βροχοπτώσεις κινδυνεύουν να μεταφέρουν τοξικά υπολείμματα και βαρέα μέταλλα απευθείας στον κορινθιακό κόλπο και στον υδροφόρο ορίζοντα.

– Εισπνοή τοξικών σωματιδίων: Η αιωρούμενη στάχτη, σε συνδυασμό με τις ίνες αμιάντου, συνιστούν σοβαρή απειλή για το αναπνευστικό σύστημα των κατοίκων και των συνεργείων αποκατάστασης.

Πρωτόκολλο ασφαλούς απομάκρυνσης και διαχείρισης

Η συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων δεν πρέπει να γίνεται από τους ίδιους τους πολίτες χωρίς προστασία, ούτε να εναποτίθενται τα υλικά αυτά σε κοινούς κάδους ή ανεξέλεγκτες χωματερές.

Οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν σε πρώτη φάση με το Δήμο, για την καταγραφή και την προγραμματισμένη αποκομιδή των επικίνδυνων υλικών από αδειοδοτημένα συνεργεία.