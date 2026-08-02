Σε μια περίοδο που οι πύρινες λαίλαπες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα και τις αντοχές όλων μας, κάποιες εικόνες έρχονται να μας υπενθυμίσουν ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη παραμένουν ζωντανές.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό καταγράφει την αγωνιώδη και απεγνωσμένη προσπάθεια δύο συνανθρώπων μας να σώσουν τρεις αθώες ψυχές -τρία εγκλωβισμένα σκυλάκια – την ώρα που οι φλόγες κυκλώνουν τα πάντα.

Μάχη με τις φλόγες για τις αθώες ψυχές

Πρωταγωνιστές σε αυτή τη συγκινητική πράξη αυτοθυσίας είναι ο δημοσιογράφος του Ethnos.gr, Κώστας Ασημακόπουλος, και ένας ντόπιος κάτοικος της περιοχής. Χωρίς να υπολογίσουν τον άμεσο κίνδυνο για τη δική τους σωματική ακεραιότητα και αναπνέοντας τους πυκνούς καπνούς, μπήκαν κυριολεκτικά μέσα στην πύρινη κόλαση για να απεγκλωβίσουν τα τετράποδα.

Η εικόνα τους να παλεύουν με τον χρόνο και τη φωτιά, παραμερίζοντας τον φόβο, αποτυπώνει το μεγαλείο της ψυχής ανθρώπων που αρνούνται να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε μορφή ζωής στην τύχη της.

Ένα συμβολικό «ευχαριστώ» στους εθελοντές της πρώτης γραμμής

Η πράξη αυτή δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το σύμβολο εκατοντάδων ανώνυμων εθελοντών. Ανθρώπων που, χωρίς να είναι επαγγελματίες διασώστες ή εκπαιδευμένοι πυροσβέστες, ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, καθίσταται ηθική υποχρέωση της Πολιτείας και της Προεδρίας της Δημοκρατίας να αναγνωρίσουν εμπράκτως τέτοιες ενέργειες. Ένα συμβολικό Βραβείο Ανθρωπιάς στα πρόσωπα αυτών των δύο διασωστών θα αποτελούσε την ελάχιστη αναγνώριση για όλους εκείνους τους άγνωστους ήρωες που αποδεικνύουν ότι, όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχει ακόμη ελπίδα.