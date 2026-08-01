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Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού
Η υπεράνθρωπη μάχη που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με την τεράστια και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι άνιση. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν την επιχείρηση της κατάσβεσης, καθώς τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ελάχιστες ρίψεις νερού από αέρος.
Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.
Αξιοσημείωτο είναι πως τα πυροσβεστικά οχήματα ξέμειναν από νερό, ενώ η φωτιά στην περιοχή εξαπλώνεται ταχύτατα.
Βίντεο της «Ζούγκλας» από την φωτιά που κατευθύνεται στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής:
Βίντεο από το Κρύο Πηγάδι:
Καίγεται και η Φωκίδα – Το 112 ζητά από τους πολίτες να εκκενώσουν
Νέο μέτωπο ξεκίνησε στη Φωκίδα, όπου και εκεί η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ δύσκολη. Εκδόθηκε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.
Ο προιστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δωρίδος μίλησε στο OPEN και ανέφερε πως κινδυνεύουν σπίτια στη Φωκίδα. «Το μέτωπο μπορεί να μην είναι τεραστίων διαστάσεων αλλά είναι πιθανό να απειλήσει τους οικισμούς και να δημιουργήσει πρόβλημα μεγάλο», τόνισε.
Βίντεο από την πυρκαγιά στη Φωκίδα:
Νέα μηνύματα εκκένωσης οικισμών από 112:
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πευκάκι & #Ευπάλιο της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Ναύπακτο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαγούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Μοναστηράκι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Σκάλωμα Φωκίδας:
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
«Τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του»
Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις του 112.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του.
Δείτε εδώ όλες τις ενημερώσεις των προηγούμενων ορών για όλα τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.
Ήχησε 112 και στη Φθιώτιδα
Στις 16:37, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς στη Φθιώτιδα.
Σημειώνεται ότι για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
Στάχτη το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό
Δύσκολες είναι οι ώρες για την οικογένεια του αγαπημένου ηθοποιού Τάσου Χαλκιά και της συζύγου του Πένυς Παπουτσή, καθώς το εξοχικό τους σπίτι στο Πόρτο Γερμενό κάηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατακαίει την περιοχή.
Το καταφύγιο 52 ετών, γεμάτο αναμνήσεις μιας ζωής, έγινε στάχτη μέσα σε μία νύχτα, με τον γιο τους, Άρη Χαλκιά, να ραγίζει καρδιές με τη σπαρακτική του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση οικισμών στη Φωκίδα
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πευκάκι & #Ευπάλιο της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Ναύπακτο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
Timelapse βίντεο δείχνει την εξέλιξη της φωτιάς στη Βοιωτία από χθες
«Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά!»
Ήχησε το 112 για Φθιώτιδα
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καμηλόβρυση της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
Ανοιχτός ο Λόφος Λυκαβηττού από σήμερα τα μεσάνυχτα - Κλειστός παραμένει ο Λόφος Φινόπουλου
Αίρεται σήμερα τα μεσάνυχτα η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων στον Λόφο Λυκαβηττού, ο οποίος παραμένει κλειστός από τις πρώτες πρωινές ώρες εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων.
Ανοιχτοί θα παραμείνουν όλοι οι λόφοι την Κυριακή, με αυξημένη επιτήρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Εξαίρεση αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός.
Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την παραμονή τους στους χώρους πρασίνου, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς.
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στους Αμπελόκηπους στο Άργος Ορεστικού Καστοριάς
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στους Αμπελόκηπους στο Άργος Ορεστικού Καστοριάς, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδράμουν της κατάσβεσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Άργους Ορεστικού. Να θυμίσουμε ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για Κυριακή 02/08
Πυρκαγιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Σε εξέλιξη βρίσκεται επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 15:00 στην περιοχή της Καμηλόβρυσης, κοντά στον καταυλισμό των Ρομά.
Η φωτιά έχει ήδη διασχίσει την παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Λάρισας και καίει έκταση με πουρνάρια, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για ταχεία εξάπλωσή της.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι οι οποίοι, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί, είναι ικανοί να δυσχεράνουν την κατάσταση.
Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις με οχήματα από τη Λαμία, τη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, το Αργυροχώρι και τον Δομοκό, καθώς και πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από τις 15:25 επιχειρούν από αέρος και αεροσκάφη PZL.
Πηγή: lamiareport
Βίντεο από τη φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας
Εικόνες από τη πυρκαγιά στο Κρύο Πηγάδι
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στανός Αιτωλοακαρνανίας
Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στανός Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 1 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026
Η εικόνα της πυρκαγιάς από τη Φωκίδα
Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στην Φωκίδα, καθώς το πυκνό σύννεφο καπνού είναι ορατό ακόμη και από τις παραλίες της περιοχής.
Οδηγίες της Πυροσβεστικής
1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.
3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας .
Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
* Περιφέρεια Αττικής
* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.
Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.
Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.
«Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Αιγιάλειας»
«Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή της Αιγιάλειας», όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Καραΐσκος.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, «ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά η εικόνα είναι καλύτερη σε σύγκριση με όσα συνέβαιναν πριν από λίγες ώρες». Όπως είπε, «δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, αλλά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές», προσθέτοντας ότι οι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς».
Εικόνες από τον καπνό που πνίγει το Πόρτο Γερμενό
Η εικόνα από την περιοχή Σκάλωμα στη Φωκίδα
Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 7 οχήματα, και από αέρος 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.
Λόγω της πυρκαγιάς στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
Ήχησε το 112 για εκκένωση στη Φωκίδα
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κλήμα, #Πηγή, #Κούκουρα & #Νέα_Κούκουρα της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Πευκάκι & #Ευπάλειο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026