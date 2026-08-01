Φωτορεπορτάζ: Δανάη Μαραγκού

Η υπεράνθρωπη μάχη που δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με την τεράστια και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό είναι άνιση. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν την επιχείρηση της κατάσβεσης, καθώς τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ελάχιστες ρίψεις νερού από αέρος.

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων των οικισμών Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος. Οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό.

Αξιοσημείωτο είναι πως τα πυροσβεστικά οχήματα ξέμειναν από νερό, ενώ η φωτιά στην περιοχή εξαπλώνεται ταχύτατα.

Βίντεο της «Ζούγκλας» από την φωτιά που κατευθύνεται στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής:

Βίντεο από το Κρύο Πηγάδι:

Καίγεται και η Φωκίδα – Το 112 ζητά από τους πολίτες να εκκενώσουν

Νέο μέτωπο ξεκίνησε στη Φωκίδα, όπου και εκεί η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ δύσκολη. Εκδόθηκε μήνυμα από την Πολιτική Προστασία για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Ο προιστάμενος Πολιτικής Προστασίας Δωρίδος μίλησε στο OPEN και ανέφερε πως κινδυνεύουν σπίτια στη Φωκίδα. «Το μέτωπο μπορεί να μην είναι τεραστίων διαστάσεων αλλά είναι πιθανό να απειλήσει τους οικισμούς και να δημιουργήσει πρόβλημα μεγάλο», τόνισε.

Βίντεο από την πυρκαγιά στη Φωκίδα:

Νέα μηνύματα εκκένωσης οικισμών από 112:

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαγούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Μοναστηράκι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Σκάλωμα Φωκίδας:

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

«Τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις του 112.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του.

Δείτε εδώ όλες τις ενημερώσεις των προηγούμενων ορών για όλα τα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει στη χώρα.