Στη σύλληψη ενός 16χρονου στο Πόρτο Ράφτη, κατηγορούμενου για εκβίαση από κοινού, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος, έχοντας τη συνδρομή δύο ακόμη συνεργών, οι οποίοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, φέρεται να εκβίαζε έναν 14χρονο κατά τη διάρκεια του περασμένου Μαΐου.

Χρησιμοποιώντας απειλές σωματικής βίας, οι δράστες υποχρέωναν το θύμα να τους παραδίδει σταδιακά κοσμήματα από τη συλλογή της μητέρας του. Στη συνέχεια, τα διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού για να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος, με τη συνολική αξία των κοσμημάτων να υπολογίζεται περίπου στις 10.000 ευρώ.

Η σύλληψη του 16χρονου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου στο Πόρτο Ράφτη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μια σιδερογροθιά, πέντε φωτοβολίδες και ένας μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση κατά συναυτουργία και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.