Τον ύπνο τους έχουν χάσει οι ιδιοκτήτες κατοικιών στο Πόρτο Ράφτη από τη δράση ομάδας νεαρών διαρρητών που «χτυπά» συστηματικά, μόλις πέσει το σκοτάδι.

Όπως αναφέρουν τοπικές πηγές, το αίσθημα ανασφάλειας έχει κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι πληροφορίες των κατοίκων συγκλίνουν στο γεγονός ότι μια συγκεκριμένη σπείρα έχει στοχοποιήσει τις μονοκατοικίες της ευρύτερης περιοχής.

Οι επίδοξοι εισβολείς φαίνεται πως προτιμούν να δρουν νωρίς το βράδυ, ποντάροντας ενδεχομένως στον αιφνιδιασμό και την ελλιπή φωταγώγηση ορισμένων δρόμων.

Η νυχτερινή «έφοδος» στη Βουρλέζα

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ελάχιστα λεπτά μετά τις εννέα, η σπείρα εισέβαλε σε σπίτι στην περιοχή της Βουρλέζας. Τέσσερα άτομα νεαρής ηλικίας μπήκαν αθόρυβα στον εξωτερικό χώρο πιστεύοντας πως θα ολοκληρώσουν άλλη μία κλοπή, ανενόχλητοι.

Το σχέδιό τους, ωστόσο, αποτυπώθηκε με σαφήνεια από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που διέθετε το οίκημα. Το οπτικό υλικό που φέρνει στη δημοσιότητα ο ιστότοπος Notia.gr δείχνει τους δράστες να έχουν καλύψει σχολαστικά τα πρόσωπά τους με κουκούλες και χοντρά περιλαίμια, φροντίζοντας εκ των προτέρων να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο πανικός μπροστά στον φακό και η φυγή

Ένας από τους εισβολείς κρατούσε στα χέρια του ένα διαρρηκτικό εργαλείο, προφανώς έτοιμος να παραβιάσει κάποια κεντρική είσοδο ή μπαλκονόπορτα. Όταν αντιλήφθηκε την ύπαρξη της κάμερας ασφαλείας, πλησίασε προσεκτικά τον φακό επιχειρώντας να του αλλάξει γωνία λήψης για να «τυφλώσει» το σύστημα καταγραφής. Παρά τη μεθοδικότητά τους, η κατάσταση γρήγορα βγήκε εκτός σχεδίου.

Ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζονταν να αναλάβουν δράση, έγιναν αντιληπτοί, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός της κατοικίας. Η τετραμελής ομάδα πανικοβλήθηκε, παράτησε την προσπάθεια στη μέση και εξαφανίστηκε.