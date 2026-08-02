Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για τη Δευτέρα 2/08, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4).

Στο επίκεντρο της προειδοποίησης βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής καθώς και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και τους οικείους Δήμους και Περιφέρειες, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν θερμών επεισοδίων.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης), το κάπνισμα μελισσών, η χρήση υπαίθριων ψησταριών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου η καύση των αγρών απαγορεύεται αυστηρά.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.