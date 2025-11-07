Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα δυτικά.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε «πορτοκαλί» προειδοποίηση μέσω έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, αναφέροντας πως κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

(08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

(09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Τη Δευτέρα (10-11-25):

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία.

Το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.