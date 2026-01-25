Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας αύριο, Δευτέρα 25 Ιανουαρίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε «πορτοκαλί» προειδοποίηση για επτά τοποθεσίες, ανάμεσά τους και η Αττική.

Η επιδείνωση του καιρού θα συνοδεύεται από βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους – νοτιάδες αυτή τη φορά. Συγκεκριμένα, το σύστημα της επερχόμενης κακοκαιρίας δεν θα έχει τη δυναμική του προηγούμενου, θα φέρει ωστόσο βροχές σε όλη τη χώρα και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, όχι όμως ακραίες.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε «πορτοκαλί» συναγερμό και θα κινδυνεύουν περισσότερο, είναι η Δυτική Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική.

Η πρόγνωση της κας Ζιακοπούλου

Στην Αττική τα φαινόμενα δεν θα είναι ακραία, ωστόσο είναι πληγείσα περιοχή, έχει κατεστραμμένες υποδομές και δρόμους που έχουν διαλυθεί, άρα επειδή αναμένονται ισχυρές μπόρες και στην Αττική κατά τις πρωινές και τις μεσημβρινές ώρες αύριο θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή και κυρίως σε ευάλωτες περιοχές που είναι στο όριο τους. Κατά τις απογευματινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται και από θυελλώδεις νοτιάδες, την Κυριακή το βράδυ στο Ιόνιο 8 μποφόρ και τη Δευτέρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο ακόμη και 9 μποφόρ μέχρι και το μεσημέρι.

Την Τρίτη αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο θα έχουμε κάποια υπολείμματα της κακοκαιρίας, κυρίως με καταιγίδες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Την Τετάρτη η μέρα θα ξεκινήσει καλά, ωστόσο από το βράδυ αναμένεται νέος γύρος βροχών και καταιγίδων και πάλι από τα δυτικά. Γενικά όλη την εβδομάδα θα είμαστε σε εγρήγορση, καθώς θα έρχονται τα συστήματα θα φέρουν ισχυρά φαινόμενα, όχι όμως ακραία.

Κολυδάς: Το ακραίο σενάριο για την Αττική

Ο Θοδωρής Κολυδάς παρουσίασε το ακραίο σενάριο της επερχόμενης κακοκαιρίας, όσον αφορά την Αθήνα.

Χαρακτηριστικά, ο γνωστός μετεωρολόγος γράφει: «Μια ειδική αναφορά για την Αθήνα με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, αν διαβάσουμε αυστηρά το ανώτερο άκρο του ensemble (max member) για τη Δευτέρα, τότε η μέγιστη δυνητική 24ωρη βροχόπτωση είναι 30–35 mm / 24ωρο. Αυτό είναι ακραίο σενάριο (worst-case ENS), ενώ η πιο πιθανή τιμή (median) είναι αισθητά χαμηλότερη, της τάξης των: 15 mm / 24ωρο

Όμως, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, στην Αθήνα ακόμη και 30 mm σε λίγες ώρες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε εντάσσεται και η Αττική μέσα στο έκτακτο Δελτίο».

MIA ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα, αν… Δημοσιεύτηκε από Theodoros Kolydas στις Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25-01-2026) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα (26-01-2026) στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι,

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη,

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα,

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες,

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Meteo: Επεισόδιο βροχόπτωσης Κατηγορίας 3 τη Δευτέρα

Το Meteo αναφέρει σχετικά με την κακοκαιρία: «Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 26/1 από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα 26/01 αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/1.

Χαρδαλιάς: Περιορίστε τις μετακινήσεις

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με ανάρτησή του, ζητάει από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αύριο και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες:

«Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για αύριο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Αττικής.

Καλούμε όλους τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και προσεκτικοί.

Συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, η αποφυγή διέλευσης από ρέματα ή δρόμους με συσσώρευση υδάτων και η ασφάλιση αντικειμένων σε μπαλκόνια και αυλές.

Παρακολουθούμε τις επίσημες ενημερώσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση ανάγκης ή αν απαιτηθεί βοήθεια, καλούμε το 112.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Μένουμε ασφαλείς και υπεύθυνοι για εμάς και για την Αττική».

🚨 𝝚𝝢𝝜𝝡𝝚𝝦𝝮𝝨𝝜 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝞𝝨 𝝟𝝖𝝞𝝦𝝞𝝟𝝚𝝨 𝝨𝝪𝝢𝝝𝝜𝝟𝝚𝝨 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝖𝝩𝝩𝝞𝝟𝝜 Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας… Δημοσιεύτηκε από Νίκος Χαρδαλιάς στις Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026