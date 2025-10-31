Με μεστό λόγο, αξιοπρέπεια και στάση υποδειγματική, χωρίς εντάσεις και εξάρσεις, όπως αρμόζει σε εκπαιδευτικό που τιμά τη θέση και το λειτούργημά του, απάντησε ο δάσκαλος, που δέχτηκε την επίθεση του Μητροπολίτη Δωδώνης στην Ζάκυνθο για το υποτιθέμενα απρεπές ντύσιμό του στην εκκλησία κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας εξέφρασε απλά την απογοήτευσή του για την επίθεση που δέχθηκε από τον Μητροπολίτη Δωδώνης και ο λόγος του συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια στήριξης:

Ο διευθυντής άκουσε τον Μητροπολίτη να τον μέμφεται λέγοντάς του «με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία. Απαράδεκτος».

Ωστόσο ο εκπαιδευτικός διατήρησε την ψυχραιμία του και δεν σταμάτησε την ομιλία, χωρίς καν να δώσει συνέχεια στο θέμα. Μόνο στο τέλος του λόγου, που εκφώνησε είπε: «επειδή στην αρχή της ομιλίας δέχθηκα μια επίθεση, αυτά που είπα ίσως ήταν μια απάντηση σε αυτούς που μου επιτέθηκαν».

Για το περιστατικό ο Ηλίας Φλάμπουρας προχώρησε και σε ανάρτηση επειδή -όπως αναφέρει- δέχεται μεγάλη πίεση για να απαντήσει και να πει την δική του εκδοχή για όσα έγιναν. Μεταξύ άλλων ευχαριστεί όσους τον στηρίζουν ενώ επισημαίνει πως δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσει. Μάλιστα, ξεκαθαρίζει στην ανάρτησή του πως «η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα».

Η ανάρτησή του

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

“Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα”.

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους.”

Δείτε την ανάρτηση:

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ζακύνθου

«Ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή· δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα» ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ζακύνθου σε ανακοίνωσή του κάνοντας λόγο για “απαράδεκτη προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου που υπηρετεί επί σειρά ετών με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την εκπαίδευση στη Ζάκυνθο”.

Μαρ. Κορ.