Τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ίπαλλος», η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος κοκαΐνης και στη σύλληψη του επονομαζόμενου ως Έλληνα «Εσκομπάρ» Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, εξήγησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. σε συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε στη Γ.Α.Δ.Α.

Πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης, που εκτιμάται ότι υπερβαίνει σε αξία το χρηματικό ποσό των 100.000.000 ευρώ, ανακάλυψαν οι Γάλλοι κομάντος στα αμπάρια του πλοίου που είχε στείλει ο…EL PATRON, γνωστός μέχρι σήμερα ως ο Έλληνας «Εσκομπάρ» ο οποίος έπεσε στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών. Τα στελέχη του “ελληνικού FBI”, περιέγραψαν πως κατάφεραν ύστερα από έναν χρόνο να περάσουν χειροπέδες στον 61χρονο και τους συνεργούς του.

Η επιχείρηση, όπως προαναφέρθηκε, είχε την κωδική ονομασία «Ίπαλλος». «Πρόκειται για αρχαίο Έλληνα θαλασσοπόρο, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατέγραψε την περιοδικότητα των ανέμων τον 1ο αιώνα π.Χ. Είναι ο πρώτος που παρατήρησε και ανακάλυψε τη διεύθυνση των περιοδικών ανέμων του Ινδικού ωκεανού», όπως χαρακτηριστικά είπε ο διοικητής της διεύθυνσης δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης.

Ο «EL PATRON», όπως χαρακτηριστικά έγραφε το καπέλο το οποίο βρέθηκε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 61χρονος, από την πρώτη μέρα που βγήκε από την φυλακή είχε ξεκινήσει να οργανώνει την επόμενη ναρκο -μεταφορά.

«Παρά τα 20 χρόνια στην φυλακή, φαίνεται ότι είχε καταφέρει να διατηρήσει επαφές με τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία τον εμπιστεύονταν ακόμα για να του δώσουν μια τόσο μεγάλη ποσότητα. Αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί», λέει στέλεχος του “ελληνικού FBI” που γνωρίζει χρόνια την δράση του Έλληνα «Εσκομπάρ».

Δεξί χέρι του 61χρονου Αλέξανδρου Αγγελόπουλου, δηλαδή, ο άνθρωπος που έκανε τις επαφές με τα καρτέλ των ναρκωτικών, είναι ένας Έλληνας 73 ετών ο οποίος φαίνεται ότι είναι κάτοικος εξωτερικού και ήδη οι διωκτικές αρχές τον αναζητούν. Πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και όχι μόνο.

Χρυσοχοΐδης: «Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο απέναντι στους εμπόρους ναρκωτικών»

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έκανε λόγο για μία «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών και κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους από τους ναρκέμπορους πολλούς τόνους ναρκωτικών που προορίζονταν για την Ευρώπη και θα σκορπούσαν για ακόμα μία φορά δηλητήριο στους νέους ανθρώπους».

«Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία που δείχνει πως ενωμένοι μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία ωφελούν τις κοινωνίες, τους λαούς, τις χώρες», προσέθεσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί ο «πόλεμος ενάντια στους εμπόρους ναρκωτικών, απέναντι στους εγκληματίες που μέσα από τα διεθνή κυκλώματα συγκροτούν ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αυτές τις παράνομες, ειδεχθείς, πράξεις και συμπεριφορές».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συνεχάρη όσους συμμετείχαν στην τόσο «επιτυχημένη επιχείρηση» τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον προϊστάμενο της υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών τον Γιάννη Καρυδάκο.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης παρουσίασε πως στήθηκε η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ίππαλος».

«Σήμερα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης, πολυεπίπεδης, πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας με την κωδική ονομασία «Ίππαλος», που οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, στην πλειοψηφία τους Έλληνες, δραστηριοποιούνταν στη θαλάσσια μεταφορά τόνων κοκαΐνης προς την Ευρώπη, μέσω αλιευτικών σκαφών που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε ο κ. Ντουΐτσης, η υπόθεση εξελίχθηκε σε χρονικό βάθος τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2024 και βασίστηκε σε συνδυασμό προανακριτικών ενεργειών, ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων και αξιοποίησης πληροφοριών, με σταθερή διασύνδεση και συνεργασία με ξένες Αρχές. Κρίσιμη υπήρξε η διεθνής επιχειρησιακή συνεργασία, καθώς η τελική φάση εκτυλίχθηκε σε υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο από τις γαλλικές Αρχές.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα και υλοποιήθηκε η επιχείρηση

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα και στη συνέχεια αναπτύχθηκε κλιμακωτά συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, Όπλων και Λοιπών Ελεγχόμενων Προϊόντων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τη Europol- EU Drugs Unit, τη FRONTEX, το Maritime Analysis and Operations Centre- Narcotics (MAOC-N) και το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

«Απότοκο της στενής και απολύτως επαγγελματικής συνεργασίας, υπήρξε η επιτυχής υλοποίηση της επιχείρησης» που σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΟΑΕ ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (14- 12-2025) σε υπεράκτια περιοχή της Γαλλίας και συνεχίστηκε στη χώρα μας, κατά την οποία απετράπη η εισαγωγή στην Ευρώπη τόνων κοκαΐνης, ενώ συνελήφθησαν 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσα στα οποία και το αρχηγικό.

Το εύρος δράσης της οργάνωσης ήταν διεθνές: σημεία επαφής σε Λατινική Αμερική, απόπειρα ενεργοποίησης διαδρομής μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή κίνηση στον Ατλαντικό Ωκεανό και προορισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Χώρα μας.

Η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης

Η μεθοδολογία τους ήταν «επαγγελματική» και τυπική των διεθνών καρτέλ. Αξιοποιούσαν αλιευτικά σκάφη, τα οποία είχαν νομιμοφανή επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζονταν να εκτελούν επαγγελματική αλιεία σε διεθνή ύδατα. Στον πυρήνα της μεθόδου βρισκόταν η πρακτική του «mothership»: μεγάλη ποσότητα μεταφερόταν διαμέσου ωκεάνιων διαδρομών και μεταφορτωνόταν εν πλω σε μικρότερα αλιευτικά σκάφη, ώστε να δικαιολογείται η παρουσία τους στη θάλασσα και να μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού.

Τελικός στόχος ήταν η παράδοση των ναρκωτικών απευθείας σε ακτές ή σε ιστιοπλοϊκά σκάφη ή ακόμη και μέσω της απόρριψής τους στη θάλασσα κοντά σε ακτές, προκειμένου στη συνέχεια να περισυλλεχθούν από μικρά σκάφη ή δύτες.

Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κ. Ντουΐτσης η οργάνωση φέρεται να επένδυε και να «ξέπλενε» τα παράνομα έσοδα μέσω εταιρικών σχημάτων, διαχείρισης σκαφών και χρήσης παρένθετων προσώπων, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων και τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία τη οργάνωσης διαδραμάτιζε το αρχηγικό μέλος, το οποίο αποτελούσε τον γενικό συντονιστή των διεθνών μεταφορών των ναρκωτικών ουσιών, εκμεταλλευόμενο την ιδιότητά του ως επιχειρηματία στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και τις επαφές που διέθετε τόσο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής όσο και της Ευρώπης.

Ο ρόλος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και των συνεργατών του

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ο αρχηγός της οργάνωσης αναλάμβανε στρατολόγηση πληρωμάτων, την επιλογή σκαφών, τον εξοπλισμό τους με ειδικά συστήματα και είχε αναλάβει και την διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας.

Παράλληλα κρατούσε επαφές με τους προμηθευτές, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή του στους παραλήπτες. Είχε τον πλήρη έλεγχο νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε επίσης σε έναν 73χρονο άμεσο συνεργάτη του αρχηγικού μέλους ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Ο ρόλος του ήταν να έχει επαφές με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική. Αναφορά έγινε και σε έναν 38χρονο ο οποίος αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών, ενώ βοηθούσε και σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον, λειτουργούσε και ως αχυράνθρωπος ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών.

Επιπλέον, ένας 42χρονος και ένας 61χρονος λειτουργούσαν ομοίως ως αχυράνθρωποι ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους.

Ο Έλληνας «Εσκομπάρ» χρησιμοποιούσε άτομα με γνώσεις της ναυτικής τέχνης (καπετάνιους, ναύτες κατόχους διπλώματος πηδαλιούχου) ως πλήρωμα στα σκάφη του. Αυτοί έκαναν την παραλαβή, τη μεταφορά και την παράδοση των ναρκωτικών.

Αναλυτικά η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε για τον Έλληνα «Εσκομπάρ» και τους συνεργάτες του, που είτε συνελήφθησαν είτε αναζητούνται.

«Ένας 61χρονος ημεδαπός, ως αρχηγικό μέλος, πέραν του γενικού συντονισμού και των κατευθύνσεων προς τα υπόλοιπα μέλη, αναλάμβανε τη στρατολόγηση πληρωμάτων, την εξεύρεση και προετοιμασία κατάλληλων αλιευτικών σκαφών, τον εξοπλισμό τους με εξειδικευμένα συστήματα ναυσιπλοΐας και εντοπισμού, καθώς και τη διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας μέσω επαγγελματιών του χώρου. Παράλληλα, διατηρούσε επαφές με τους εμπόρους ναρκωτικών, συντόνιζε παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και παράδοσή τους στους παραλήπτες. Τέλος, είχε τον πλήρη έλεγχο της νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων μέσω εταιρειών και αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Ένας 73χρονος, μη συλληφθείς, ήταν άμεσος συνεργάτης του αρχηγικού μέλους και λειτουργούσε ως αντιπρόσωπός του στη Λατινική Αμερική, πραγματοποιώντας επαφές και συναντήσεις με προμηθευτές ναρκωτικών ουσιών και υποβοηθώντας την εξεύρεση παραληπτών.

Ένας 38χρονο μέλος αναλάμβανε τη διάθεση και προετοιμασία των αλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών, ενώ υποβοηθούσε σε τεχνικές εργασίες, μετατροπές σκαφών, προμήθεια εξοπλισμού και έκδοση εγγράφων. Επιπλέον λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος, ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρικά σχήματα ώστε να εμφανίζεται ως τυπικός ιδιοκτήτης των σκαφών ή διαχειριστής των εταιρειών που τα κατείχαν.

Ένας 42χρονος και ένας έτερος ημεδαπός 61 ετών λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι του αρχηγικού μέλους ιδρύοντας και διατηρώντας εταιρείες στο όνομά τους, για την κατοχή και εκμετάλλευση αλιευτικών σκαφών. Παράλληλα, συμμετείχαν και ως μέλη πληρωμάτων σκάφη.

Παράλληλα πέντε άτομα, 71χρονος, 72χρονος, 80χρονος, 68χρονος και 46χρονος αποτελούσαν τον επιχειρησιακό βραχίονα, συγκροτώντας το πλήρωμα των αλιευτικών πλοίων εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ναυτικοί, καπετάνιοι και κάτοχοι πληρωμάτων πηδαλιούχων. Με τον τρόπο αυτό προχωρούσαν στην παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών εν πλω, τη μεταφορά και την παράδοσή τους.

Ένα 74χρονο μέλος ήταν επιφορτισμένο με τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων καθώς με εντολή του αρχηγικού μέλους είχε αναλάβει τη σύσταση, ίδρυση και διαχείριση εταιρειών».

Πως ολοκληρώθηκε η διεθνική επιχείρηση

«Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Κυριακής, 14 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας διεθνική επιχείρηση κατά την οποία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις ημεδαποί (61χρονος, 79χρονος, 72χρονος και 68χρονος) και ο 46χρονος αλλοδαπός, εντοπίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας να πλέουν με ελληνικό αλιευτικό σκάφος σε υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος βρέθηκε να κατέχουν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και για λογαριασμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης -136- πακέτα, τα οποία περιείχαν κοκαΐνη. Καθένα απ’ αυτά είχε βάρος 25 έως 35 κιλά με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται από 3 τόνους και 400 κιλά έως 4 τόνους και 760 κιλά, καθώς η ακριβής ζύγιση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Την εν λόγω ποσότητα είχαν παραλάβει εν πλω, μετά από υπόδειξη του αρχηγού τους, αρχές του τρέχοντος μήνα σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νήσου Μαρτινίκας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, διακριβώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν επιχειρήσει και τον Οκτώβριο του 2024 παρόμοια διαδικασία μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών από την Αφρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πράξη τους λόγω βλάβης του πλοίου.

Μετά τον εντοπισμό της κοκαΐνης στο πλοίο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών επιχείρησαν ταυτόχρονα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Θήβα, όπου συνέλαβαν πέντε ακόμα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά στα οποία και το αρχηγικό.

Ακολούθησαν σωματικές έρευνες καθώς και έρευνες στις οικίες τους, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πιστόλι και αεροβόλο πιστόλι, 10 φυσίγγια, 10 μεταλλικά σφαιρίδια σε γεμιστήρα, 446 μεταλλικά σφαιρίδια, 2 γεμιστήρες πιστολιών, 3 οχήματα, 11 κινητά τηλέφωνα και 5 κάρτες sim δορυφορικό τηλέφωνο, πλήθος κλειδιών από πόρτες διαμερισμάτων, 3 πολυτελή ρολόγια και καδένα λαιμού, 1055 ευρώ καθώς και πλήθος αντικειμένων, εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Τέλος, όπως προκύπτει από την ιεραρχική δομή της εγκληματικής οργάνωσης και τις κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης, το συνολικό προσδοκώμενο παράνομο όφελος της εγκληματικής οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 100.000.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει κατά περίπτωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.