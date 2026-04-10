Τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ, λόγω των εορτών του Πάσχα.
Συγκεκριμένα:
Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης
Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ
Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»
Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.
Με τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό Γραμμή 1,2&3 και Τραμ) σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο Μεγάλο Σάββατο (10-11 Απριλίου 2026).
Αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό και του τραμ
Σήμερα Μ. Παρασκευή οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 00:20 και το Μ. Σάββατο στις 23:00.
Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ το Μ. Σάββατο θα αναχωρήσουν:
Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά):
-από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
-από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
-από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
-από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό:
–από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,
-από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,
-από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,
-από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,
-από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
-από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
-από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.
Τραμ Γραμμή 7:
-από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,
-από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.
Τραμ Γραμμή 6:
-από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,
-από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):
-από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,
-από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
-από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,
-από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.