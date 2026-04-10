Τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ, λόγω των εορτών του Πάσχα.

Συγκεκριμένα:

Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης

Μ.Σάββατο 11 Απριλίου: Όλα τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται νωρίτερα ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 23:00 το βράδυ

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί πρόγραμμα «Κυριακής & Αργιών»

Την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.

Με τροποποιημένο πρόγραμμα δρομολογίων θα κινηθούν τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό Γραμμή 1,2&3 και Τραμ) σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο Μεγάλο Σάββατο (10-11 Απριλίου 2026).

Αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό και του τραμ

Σήμερα Μ. Παρασκευή οι τελευταίοι συρμοί του Μετρό θα αναχωρήσουν από τον σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 00:20 και το Μ. Σάββατο στις 23:00.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ το Μ. Σάββατο θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά):

-από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,

-από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,

-από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,

-από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

–από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00,

-από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:43,

-από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:40,

-από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 22:37,

-από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,

-από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,

-από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

-από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:44,

-από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:11.

Τραμ Γραμμή 6:

-από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα στις 22:00,

-από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

-από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 22:00,

-από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,

-από Ακτή Ποσειδώνος προς Σύνταγμα στις 21:28,

-από Σύνταγμα προς Ακτή Ποσειδώνος στις 21:30.