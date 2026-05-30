Αποκαλυπτική ήταν η τοποθέτηση του επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλία, ταξίαρχου Γιώργου Ντιζέ, αλλά και του διευθυντή του «ελληνικού FBI» στη βόρεια Ελλάδα, Αριστείδη Μίντζα, για τη δράση μίας οργάνωσης η οποία δρούσε στην Καρδίτσα και τη Λάρισα για πολλούς μήνες και έκλεβε συστηματικά μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ με σκοπό να εξάγει τον χαλκό και να τον πουλήσει, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές στην τοπική κοινωνία, αλλά και στον οργανισμό διαχείρισης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως δήλωσε ο κ. Ντιζές, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 25 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 4 άτομα, που εμπλέκονται στην υπόθεση.

«Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στο εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς έχουν καταγραφεί συνολικά (561) περιπτώσεις κλοπών χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ. Οι κλοπές αυτές, έλαβαν χώρα σε αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Λάρισας, ενώ στη συνέχεια, τα μέλη της προέβαιναν στη διάθεση του χαλκού σε επιχείρηση επεξεργασίας και ανακύκλωσης μετάλλων στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

«Πρόκειται δηλαδή για πράξεις που επηρεάζουν ευθέως την καθημερινότητα των πολιτών, την αγροτική παραγωγή, αλλά και την ασφάλεια και τη λειτουργία βασικών δικτύων και κρίσιμων υποδομών», σημειώνει ο κ. Ντιζές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την εγκληματική τους δράση εκτιμάται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν συνολικά τα μέλη της οργάνωσης, υπερβαίνει τις 890.000 ευρώ, ενώ «η συνολική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται άνω των 3.000.000 ευρώ», καταλήγει ο κ. Ντιζές.

Η οργάνωση δρούσε στις αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Λάρισας. Στην Καρδίτσα από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2026 και στη Λάρισα, από τον Απρίλιο του 2025 έως τον Μάιο του 2026.

Οι δράστες, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, ως κύρια και περιφερειακά μέλη, χρησιμοποιώντας ωστόσο πανομοιότυπη μεθοδολογία, δρούσαν κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί, ενώ μετακινούνταν με διαφορετικά οχήματα, τα οποία ενάλλασσαν ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας.

Κατά το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι προχθές, στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας διαπράχθηκαν συνολικά -332- κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από τον Απρίλιο του 2025 έως προχθές, διαπράχθηκαν συνολικά -229- κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο των διενεργηθεισών ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά:

το χρηματικό ποσό των -16.530- ευρώ

14- οχήματα (Ι.Χ.Φ., Ι.Χ.Ε. και Δ.Χ.Φ.)

29- κινητά τηλέφωνα

1- κυνηγετικό όπλο

19- φυσίγγια

διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα (ιμάντες, ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια, μεταλλικός κόφτηςκαι βαριοπούλα)

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος εργαλείων που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης για να «ξηλώσουν» τους μετασχηματιστές, την καταστροφή τους και την αφαίρεση του χαλκού από το εσωτερικό τους, μεταξύ των οποίων ιμάντες, μεταλλικά και ξύλινα κοντάρια, κόφτες και βαριοπούλες.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας.