Στα ίχνη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, που επιδιδόταν σε διαρρήξεις πολυτελών κατοικιών στην Αττική αλλά και σε χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, έφτασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα για κλοπή-μαμούθ σε πολυτελή οικία γνωστού εφοπλιστή στην Αττική, από όπου οι δράστες είχαν αφαιρέσει πανάκριβα ρολόγια συνολικής αξίας που ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα άτομα, τρεις αλλοδαποί από τη Χιλή ηλικίας 40, 33 και 26 ετών και μία 23χρονη Ελληνίδα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και πλαστογραφία.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική, καθώς και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά -4- άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, καθώς και πλαστογραφία.

Πρόκειται για -3- αλλοδαπούς, ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο βρίσκεται ήδη έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για περιπτώσεις διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής, καθώς και για μία 23χρονη ημεδαπή, η οποία είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών μέσω της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, ταξίδευαν και διέμεναν για μικρό χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, διαπράττοντας διακεκριμένες κλοπές σε οικίες σε περιοχές της Αττικής, με σκοπό την παράνομη αποκόμιση εισοδήματος.

Πώς δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi), ενώ από την ανάλυση των προανακριτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι δραστηριοποιούνταν στο πλαίσιο του φαινομένου της διασυνοριακής εγκληματικότητας «εγκληματικός τουρισμός».

Πιο αναλυτικά, για την εξυπηρέτηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας, είχαν εξοπλιστεί με νοικιασμένα οχήματα για τις μετακινήσεις τους, καθώς και με πλαστά έγγραφα, μάσκες, γάντια κ.λπ. για την αποτροπή του εντοπισμού και σύλληψής τους, ενώ ορισμένοι διέμειναν στην Ελλάδα για μικρό χρονικό διάστημα ανάλογα με τα έσοδά τους από την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Περαιτέρω, τα μέλη της οργάνωσης, εισέρχονταν στην Ελλάδα μέσω πτήσεων από Ευρωπαϊκές Χώρες του χώρου Schengen, ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες να ελεγχθούν κατά την άφιξή τους. Ωστόσο, στην οργάνωση συμμετείχαν και άτομα τα οποία διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και τα οποία καθοδηγούσαν τα μετακινούμενα μέλη παρέχοντας τους τα μέσα για να πραγματοποιήσουν τον εγκληματικό τους σκοπό.

Προς την ίδια κατεύθυνση, εφοδιάζονταν με πλαστογραφημένα έγγραφα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους, καθώς και την ενοικίαση των «επιχειρησιακών» οχημάτων, με τα οποία κινούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, επιτηρώντας οικίες και εντοπίζοντας τον στόχο τους. Ακολούθως, προσέγγιζαν πεζή τις οικίες-στόχους και αφού επιβεβαίωναν την απουσία των ενοίκων, εισέρχονταν σ’ αυτές.

Συγκεκριμένα, αποκτούσαν πρόσβαση σε γειτονικές οικίες και από εκεί αναρριχούνταν, προκειμένου να φτάσουν στην οικία-στόχο. Εκεί, έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης. Στη συνέχεια, ερευνούσαν τους χώρους των οικιών και αφαιρούσαν τιμαλφή όπως πολύτιμα ρολόγια, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους στους κλεπταποδόχους με τους οποίους συνεργαζόταν η οργάνωση.

Διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σημειώνεται ότι, κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία μίσθωναν σε ονόματα τρίτων προσώπων, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν εφαρμογές μέσων μεταφοράς.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος αποτέλεσε τον ιθύνοντα νου της οργάνωσης, που ήλεγχε τις ροές αλλοδαπών στην Ελλάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και την παράνομη απόκτηση εσόδων, δίνοντας τους κατευθυντήριες οδηγίες. Ειδικότερα, φρόντισε για την άφιξη του 33χρονου και του 26χρονου, καθώς και για την περαιτέρω υποστήριξή τους, όσο βρίσκονταν στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους, με την βοήθεια της 23χρονης, τα απαραίτητα εργαλεία για τη διάπραξη της κλοπής.

Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 23χρονης εντοπίστηκαν ευρήματα που καταδεικνύουν την ανωτέρω εγκληματική δράση, όπως πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, διαβατήριο με τα στοιχεία του αρχηγικού μέλους, πλήθος εγγράφων αποστολής χρημάτων, καθώς και επώνυμες γυναικείες τσάντες και κοσμήματα.

Μέχρι στιγμής, έχει εξιχνιασθεί μία περίπτωση διακεκριμένης κλοπής που διαπράχθηκε σε οικία την 13-12-2025 στην Αττική, με φυσικούς αυτουργούς τον 33χρονο και τον 26χρονο, με το συνολικό παράνομο χρηματικό όφελος να ξεπερνά το -1.500.000- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης.