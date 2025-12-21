Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ανήλικοι μαθητές συγκαταλέγονταν στα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κάνναβης και κοκαΐνης ακόμη και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα της Αττικής.

Τον τρόπο δράσης των ανήλικων «dealers», αλλά και τα παρατσούκλια με τα οποία ήταν γνωστοί στον υπόκοσμο, αποκάλυψε ρεπορτάζ του Star που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης και στη σύλληψη συνολικά 12 ατόμων, ανάμεσά τους και ο αρχηγός καθώς και ο υπαρχηγός του κυκλώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 12 συλληφθέντες, οι 6 ήταν ανήλικοι, με βασικό πεδίο δράσης σχολεία και κεντρικές πλατείες.

Οι ανήλικοι φέρονται να πλησίαζαν μαθητές ακόμη και εντός των σχολικών αυλών, εκμεταλλευόμενοι τη σχολική καθημερινότητα για να εντοπίσουν πιθανούς αγοραστές.

«Καθόντουσαν στο προαύλιο και ήρθαν και με έπιασαν. Μου είπαν ότι είναι νέοι στο σχολείο και θα διοργανώσουν ένα πάρτι για να γνωριστούμε… Μετά από λίγο μου είπαν ότι αν θέλω να είμαι πιο χαλαρή έχουν κάτι που θα με κάνει να ξεχάσω όλα μου τα προβλήματα, με πολύ λίγα χρήματα… Από τότε δεν τους ξαναείδα, κάποιοι συμμαθητές μου, νομίζω αγόρασαν, αλλά δεν ξέρω τι», ανέφερε μαθήτρια μιλώντας στο Star.

Τα «παρατσούκλια» των μελών του κυκλώματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε ένας 20χρονος με το προσωνύμιο «Φρατέλο», ο οποίος, μεταξύ άλλων, κατηγορείται και για οπλοκατοχή.

Κωδικές ονομασίες χρησιμοποιούσαν και τα ανήλικα μέλη της ομάδας. Πρόκειται για τον 17χρονο «Πίπης», τον «Νίτσε», τον «Σόνι» και τον «Νικολα», τον 16χρονο «Φαρού», καθώς και το νεότερο μέλος της συμμορίας, ηλικίας μόλις 15 ετών, με το παρατσούκλι «Φέσι».

Η δράση των ανηλίκων δεν περιοριζόταν μόνο στα σχολεία. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, είχαν έντονη παρουσία και στην κεντρική πλατεία της Φιλαδέλφειας, όπου συναντούσαν άλλους ανήλικους και τους προμήθευαν ναρκωτικές ουσίες. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει όσα έβλεπε στην περιοχή:

«Ήταν εδώ σε πλατείες, σε διάφορα σημεία, πήγαιναν διακριτικά και προσπαθούσαν να πουλήσουν ναρκωτικά. Και οι αγοραστές ήταν μικροί…» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες σε σπίτια που χρησιμοποιούνταν ως χώροι απόκρυψης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 60 γραμμάρια κοκαΐνης, 28 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 4.800 ευρώ, πλήθος κινητών τηλεφώνων, ένα πιστόλι-ρέπλικα, γεμιστήρας, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και μία σιδερογροθιά.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Star, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν διακινήσει ναρκωτικά ακόμη και κατά τη διάρκεια πενθήμερης σχολικής εκδρομής, με την ΕΛΑΣ να έχει καταγράψει τηλεφωνικές επικοινωνίες που επιβεβαιώνουν τη δράση τους.

«Θα φας πολύ ξύλο, μπρο» – Οι σοκαριστικοί διάλογοι

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της συμμορίας που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ. Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν «τηλέφωνα-φαντάσματα», επιχειρώντας να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές.

Στον παρακάτω διάλογο, ο οποίος καταγράφεται μεταξύ του 20χρονου αρχηγικού στελέχους και ενός ανήλικου μέλους, έχουν αφαιρεθεί οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί:

20χρονος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

20χρονος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, “έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο”. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

20χρονος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Πέρα από απειλές και ξυλοδαρμούς, έχει καταγραφεί και περιστατικό όπου μέλος της συμμορίας υπέστη έγκαυμα από σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο σώμα του.

Από τη συνολική «σκιαγράφηση» της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης προκύπτει ότι αυτή λειτουργούσε με αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας. Η παραβίαση των κανόνων συνεπαγόταν χρηματικές ποινές, άσκηση σωματικής βίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και βασανιστήρια, γεγονός που αποτυπώνει τη σκληρότητα και την ιεραρχική δομή του κυκλώματος.