Το κόλπο είναι παλιό αλλά ίσως δεν είχε γίνει ποτέ σε τόσο μεγάλη και τόσο οργανωμένη έκταση στην Ελλάδα. Περίπου 380 εταιρείες στήθηκαν με αχυρανθρώπους στο τιμόνι τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να φεσώσουν το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. Μόλις ο κόμπος έφτανε στο χτένι και η κάθε εταιρεία ερχόταν αντιμέτωπη με διαδικασία ελέγχου, απλά έκλεινε και μεταβιβαζόταν εν μία νυκτί στον επόμενο… τροχό της άμαξας, δηλαδή τον επόμενο αχυράνθρωπο.

Κάπως έτσι για καιρό εταιρείες με μεγάλους τζίρους και αντίστοιχα χρέη εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν στα συστήματα της ΑΑΔΕ και άλλαζαν επωνυμία και ΑΦΜ ή εμφανιζόταν ένας νέος διαχειριστής στο τιμόνι τους.

Οι εμπλεκόμενοι του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε χθες εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι εκατοντάδων καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, δημιουργώντας χρέη εκατομμυρίων.

Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, ξένης κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Τους «τσίμπησε» ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας άνδρας ξένης καταγωγής, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους Ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους.

Οι Ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το «καμπανάκι» του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 43 εκατομμυρίων ευρώ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 11 κατοικίες αποκάλυψαν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή. Κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους και «κατασκευασμένα» πρόσωπα, 110 σφραγίδες διαφορετικών εταιρειών, πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των εταιρειών-κελύφους, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, τέσσερις φορητοί υπολογιστές, ένα tablet, τρεις σταθεροί υπολογιστές, καρτοκινητά τηλέφωνα και μετρητής χαρτονομισμάτων.