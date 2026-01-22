Θρήνος για την Χριστίνα Φωστέρη που έχασε τη ζωή της εξαιτίας της χθεσινής σφοδρής κακοκαιρίας στην Άνω Γλυφάδα.

Η 56χρονη στην προσπάθειά της να περάσει, πεζή πάνω από φουσκωμένο χείμαρρο, παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και το ασθενοφόρο την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η τραγωδία συνέβη στην οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.

Σημειώνεται ακόμη πως η Χριστίνα Φωστέρη ήταν φιλόλογος και «άφησε» πίσω της μία κόρη.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από το σημείο της τραγωδίας:

Οι τελευταίες τραγικές στιγμές της 56χρονης

Κάτοικοι που παρακολουθούσαν τη σκηνή από τα μπαλκόνια τους, ανέφεραν πως ο ορμητικός χείμαρρος ήταν γεμάτος φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες, με αποτέλεσμα η Χριστίνα να παγιδευτεί κάτω από όχημα το οποίο είχε επίσης παρασυρθεί και βρισκόταν μέχρι τη μέση μέσα στο νερό.

Συμπληρώνουν, μάλιστα, οι περίοικοι ότι η άτυχη γυναίκα «ενδεχομένως να χτυπήθηκε από κάποιο αντικείμενο, να έπεσε με το κεφάλι, να λιποθύμησε και να έχασε τις αισθήσεις της».

«Όταν η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα είχε τις αισθήσεις της και ήταν ζωντανή για μερικά δευτερόλεπτα», ανέφεραν στην ΕΡΤ.

Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, ενδεχομένως να πνίγηκε γιατί έμεινε για αρκετή ώρα κάτω από το νερό καθώς ένας άνδρας που προσπάθησε να την τραβήξει κάτω από το όχημα δεν τα κατάφερε.

Δείτε βίντεο της «Ζούγκλας»:

Η ανανοίνωση του Δήμου Γλυφάδας για την άτυχη Χριστίνα

«Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».