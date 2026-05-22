Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου το πρωί της Παρασκευής (22/05), με έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Τα τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες στο ύψος του 305ου χιλιομέτρου, κοντά στην Αλκυονίδων στο Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 56χρονος μεταφέρθηκε από το σημείο της τραγωδίας, χωρίς τις αισθήσεις του στο «Ασκληπιείο Βούλας». Ελαφρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν επίσης στο νοσοκομείο, ακόμη δύο άνδρες, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην τριπλή καραμπόλα.

Η Τροχαία αυτή την ώρα διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, καθώς και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή.

Σημειώνεται, πως σύμφωνα με τους γιατρούς η κατάσταση των δύο τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.