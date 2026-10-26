Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Πειραιά. Οι τρεις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που βυθίστηκε ήταν δύο γονείς, ηλικίας 82 και 79 ετών και ο 45χρονος γιος τους.

Το θλιβερό περιστατικό καταγράφηκε στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά και σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ο 82χρονος πατέρας έπεσε στη θάλασσα λόγω ενός λανθασμένου χειρισμού.

Βίντεο από το λιμάνι όσο οι Αρχές έψαχναν την οικογένεια μέσα στο νερό:

Το αυτοκίνητο έβγαινε από το πλοίο «Διαγόρας», με το οποίο είχε φτάσει η οικογένεια στο λιμάνι του Πειραιά.

Έντονη ήταν η βροχόπτωση κατά την αποβίβαση τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καλή ορατότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, ο ηλικιωμένος φέρεται να έκανε κάποιον λανθασμένο χειρισμό, ο οποίος οδήγησε στην πτώση του αυτοκινήτου στη θάλασσα.

Αρχικά, οι διασώστες ανέσυραν τον 45χρονο γιο χωρίς τις αισθήσεις του και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκαν και οι δύο ηλικιωμένοι γονείς του, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχε το Λιμενικό Σώμα και κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών ενώ στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν και τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.