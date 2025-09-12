Η απροσεξία μιας γυναίκας 70 ετών είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί το θανατηφόρο τροχαίο μετά από μετωπική σύγκρουση στην Ολυμπία οδό, λίγο έξω από την Πάτρα στο ύψος της Παναγοπούλας.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ένα ΙΧ, τυλίχθηκε στις φλόγες με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Πρόκειται για την Ντίνα –Μαρία Καργάδου 70 ετών κάτοικο εν ζωή Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το pelop.gr, η 70χρονη εισήλθε στην Ολυμπία Οδό, από τον κόμβο των Σελιανίτικων με κατεύθυνση την Πάτρα και όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.

Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που την απέφευγαν τελευταία στιγμή κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως κινείτο ανάποδα.

Δυστυχώς οι δύο κάτοικοι Μεγάρων που επέβαιναν σε ένα Ford Raptor, δεν μπόρεσαν να την αποφύγουν και συγκρούστηκαν μετωπικά μαζί της με το αυτοκίνητο της 70χρονης να κάνει τρεις ανατροπές στο οδόστρωμα και στο τέλος να αρπάζει φωτιά με την 70χρονη να απανθρακώνεται εντός του.

Οι δύο επιβάτες του Ford Raptor τραυματίστηκαν σοβαρά και απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.

Στη συνέχεια διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τον ένα να καταλήγει αργά το βράδυ της Πέμπτης 11/9.