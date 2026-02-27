Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν μια γυναίκα ΑμεΑ, η Μαρία Λαδά, έχασε τη ζωή της κατά την αποβίβασή της από το αεροσκάφος.

Συγκεκριμένα, η άτυχη γυναίκα, η οποία ήταν άτομο με ειδικές ανάγκες, έφτασε με πτήση από την Κεφαλονιά στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της με τον ειδικό αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας.

Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το ασθενοφόρο που βρίσκεται στο αεροδρόμιο, αλλά η 67χρονη άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Στο άκουσμα της είδησης του τραγικού θανάτου της Μαρίας Λαδά, βυθίστηκε σε πένθος η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς.

Η 67χρονη ΑμεΑ ήταν ιδρυτικό μέλος της Ένωσης «Υπερίων».

«Χτύπησε στον θώρακα και υπέστη εσωτερική αιμορραγία»

Η πρόεδρός της Ένωσης, ΑμεΑ «Υπερίων», Σοφία Μαροπούλου, αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό COSMOS 96,5 σύμφωνα με το inkefalonia.gr:

«Η Μαρία Λαδά έφτασε στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” με πτήση από την Κεφαλονιά. Επιβιβάστηκε κανονικά στο μικρό λεωφορείο των ΑμεΑ γιατί είχε ένα μικρό εξάρτημα-τροχοφόρο που το οδηγούσε η ίδια για να λειτουργεί υποστηρικτικά, να τη στηρίζει, να τη βοηθάει.

Φτάνοντας λίγο πριν τις αφίξεις, εκεί που κατεβαίνουμε συνήθως όλοι, η ράμπα δεν μπορούσε να προσαρμοστεί κανονικά στην είσοδο αυτού του μικρού λεωφορείου και άφηνε ένα μεγάλο κενό. Αντί να κληθούν οι τεχνικοί και λοιποί, ο οδηγός του μικρού λεωφορείου των ΑμεΑ προσπάθησε να την πάρει στην αγκαλιά του. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα, όπως έχω μάθει από την οικογένεια που επισκέφτηκα στο σπίτι. Τη βοηθούσε άλλα έπεσαν και οι δύο μαζί στο κενό. Τελικά ναι, είναι επιβεβαιωμένο, μου το ανέφερε η οικογένεια, χτύπησε στον θώρακα πολύ δυνατά μπροστά. Κατά τις απόψεις κάποιων γιατρών υπέστη εσωτερική αιμορραγία»..

«Αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε»

Η Μαρία Λαδά είχε τις αισθήσεις της της καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς της στο μικρό νοσοκομείο στο αεροδρόμιο:

«Ρωτήσανε μέσα στο κακό που διακατείχε τη Μαρία και τον αδερφό της που τη συνόδευε, αν θέλουν να καλέσουν την αστυνομία ή κάτι άλλο. Και η απάντηση που έδωσε ήταν “αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε”. Παράλληλα ειδοποιήθηκε το 166, την πήρε από εκεί και την πήγε στο νοσοκομείο Γεννηματά και εκεί ξεκίνησαν οι διαδικασίες των εξετάσεων. Αλλά σιγά-σιγά τα δείγματα που έδινε η ίδια ήταν αρνητικά και γύρω στις 12:00 έφυγε με έναν πολύ άγριο θάνατο, με όλα αυτά για τα οποία διαμαρτυρότανε μια ζωή ότι πρέπει να γίνουν» είπε ακόμα η κ.Μαροπούλου.

«Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία»

«Η Μαρία είχε ένα σπάνιο νόσημα» και ήταν “μια αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία”. Αγωνίστηκε πάρα πολύ για τη ζωή της, έκανε άπειρα χειρουργεία στο ΚΑΤ και άντεξε, ενώ ο αδερφός της που είχε το ίδιο πρόβλημα δεν ήθελε να κυνηγήσει τα προβλήματα με την υγεία του και έφυγε νέος από τη ζωή. Η Μαρία ήταν μια πραγματική αγωνίστρια. Στην καρναβαλική παρέλαση πριν τρεις μέρες πέρασε μαζί μας, ήταν τόσο καλά. Έκανε τη γυμναστική της, πιλάτες», υπογράμμισε η κυρία Μαροπούλου.

«Θα παλέψουμε για τη μνήμη της»

Η Σοφία Μαροπούλου κατέληξε υπογραμμίζοντας πως ο Σύλλογος θα συνεχίσει να αγωνίζεται «για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και για τη μνήμη της», ώστε –όπως είπε– να δικαιωθεί έστω και μετά θάνατον.

«Αυτά είναι για τα οποία φωνάζουμε: για τις ράμπες, για τα πεζοδρόμια, για τις λακκούβες», τόνισε, περιγράφοντας τα διαχρονικά προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη. «Σε τέτοιες ώρες δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα άλλο», ειπώθηκε κλείνοντας τη συνέντευξη, με τη μνήμη της Μαρίας Λαδά να συνοδεύεται από βαθιά θλίψη αλλά και την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα που η ίδια υπηρέτησε μέχρι τέλους.

Η ανακοίνωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με ανακοίνωση που εξέδωσε εκφράζει τα συλλυπητήριά του για το τραγικό περιστατικό:

«Με αφορμή το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της επιβάτιδος που έχασε τη ζωή της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα το οποίο χειρίζεται ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Τραυματίστηκαν η επιβάτης και ο εργαζόμενος και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ. Η επιβάτης διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο εργαζόμενος παρελήφθη για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο πάροχο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού».