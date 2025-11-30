Συγκλονίζει η τραγωδία με το τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/11) στην περιοχή της Λούτσας, όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρία άτομα με αποτέλεσμα ένα εξ αυτών να χάσει τη ζωή του.

Πώς έγινε η τραγωδία

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο οδηγός ενός ΙΧ κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, με κατεύθυνση προς Ραφήνα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε ένα αυτοκίνητο που μόλις έχει παρκάρει και κάποιοι κατεβάζουν πράγματα από αυτό.

Νεκρός ένας 24χρονος

Ένας 24χρονος που είχε βγει από το αυτοκίνητο και στεκόταν όρθιος στο πορτμπαγκάζ για να πάρει πράγματα εκτινάσσεται στο πεζοδρόμιο, χτυπά με το κεφάλι στο κράσπεδο και βρίσκει ακαριαίο θάνατο ενώ οι άλλοι δύο πεζοί παρασύρονται από το μπλε αμάξι που συνεχίζει την «τρελή» πορεία του. Ο άτυχος νέος είχε γυρίσει από το Βέλγιο όπου και εργαζόταν για να δώσει το παρών στην ορκωμοσία της κοπέλας του την προσεχή Δευτέρα, καθώς πήρε πτυχίο. Το φρικτό τροχαίο δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της γιαγιάς του 24χρονου, ενώ έχει τραυματιστεί και η κοπέλα που αύριο θα ορκιζόταν.

«Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός», λέει ο θείος του 24χρονου

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις του θείου του άτυχου 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο φριχτό τροχαίο λέγοντας ότι «Δυστυχώς μόλις τα παιδιά είχαν έρθει και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα έξω από το αυτοκίνητο, ήρθε (ο οδηγός) με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους».

«Εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο η αδελφή μου με ένα σκυλάκι. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του», σημειώνει χαρακτηριστικά. «Η πρώτη που βγήκε εκτός σπιτιού ήταν η μητέρα μου (η γιαγιά του 24χρονου). Την ειδοποίησε η ανιψιά μου. Εκείνη άκουσε, γύρισε και είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», πρόσθεσε.

Απαντώντας στο αν η οικογένεια έχει μάθει από την Τροχαία εάν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, ο θείος και νονός του θύματος απάντησε πως το θεωρούν πολύ πιθανό, «από ό,τι έχουν καταλάβει».