Απέραντη οδύνη και βαθύ πένθος έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία των Χανίων η είδηση του ακαριαίου θανάτου της 19χρονης Ρενάτας Σταυρουλάκη, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/09), στην περιοχή της Χαλέπας.

Η νεαρή κοπέλα, ιδιαίτερα αγαπητή στην πόλη και πρώην αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΑΟ Χανιά, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, επί της οδού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Η είδηση της απώλειάς της προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με τους φίλους της να κατακλύζουν το σημείο της πρόσκρουσης με λουλούδια και τοπικούς φορείς να εκφράζουν τη συντριβή τους.

Το χρονικό της πρόσκρουσης

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου 2026, στην οδό Κ. Μητσοτάκη, στην περιοχή της Χαλέπας Χανίων.

Η 19χρονη Ρενάτα Σταυρουλάκη εκινείτο με τη μοτοσικλέτα της, όταν φτάνοντας στα φανάρια στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη δεξιά της πορείας της. Οδήγησε σε βίαιη πρόσκρουση σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο.

Η πρόσκρουση υπήρξε σφοδρότατη και απέβη ακαριαία μοιραία για τη νεαρή οδηγό. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας, οπότε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, φίλοι και γνωστοί της 19χρονης επισκέπτονται το σημείο του δυστυχήματος, αφήνοντας λουλούδια, σημειώματα και αναμμένα κεριά στον σηματοδότη όπου έγινε η πρόσκρουση και η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της.

Η ανακοίνωση του ΑΟ Χανιά

Η 19χρονη Ρενάτα υπήρξε μέλος της αθλητικής οικογένειας της πόλης, καθώς είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στη γυναικεία ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά.

Με την είδηση του αδόκητου χαμού της, η διοίκηση του ΑΟ Χανιά εξέδωσε επίσημη συλλυπητήρια ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη:

«Η οικογένεια του ΑΟ Χανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Ρενάτας Σταυρουλάκη, πρώην αθλήτριας της γυναικείας ομάδας του συλλόγου μας. Η Ρενάτα υπήρξε μέλος της οικογένειας του ΑΟ Χανιά και η είδηση της απώλειάς της μας γεμίζει όλους με συγκίνηση και θλίψη. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Καλό ταξίδι, Ρενάτα. Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά».

Η προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.

Πηγές: flashnews.gr , zarpanews.gr